防疫鬆綁鼓勵出門 北京市宣布暫緩車輛尾號限行

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（中央社記者邱國強北京21日電）北京市防疫領導小組今天宣布，明天起將暫緩實施全市行之多年的車輛尾號限行措施，理由是配合優化防疫新10條及「便利市民群眾就醫出行等需求」，引起民眾高度關注及熱議。

澎湃新聞報導，這一消息來自北京市疫情防控領導小組交通安全組。消息指出，為進一步配合「新10條」及北京市「細化防疫措施」，「便利市民群眾就醫出行等需求」，統籌考慮全市社會交通運行情況，經市政府同意作出上述宣布。

報導指出，北京市後續將結合疫情發展變化和道路交通情況，及時研判恢復尾號限行措施的日期，並提前一週明確通告。

由於逢上班日實施的車輛尾號限行，在北京已執行多年，明天起暫緩實施的消息引起民眾高度關注，許多北京人的第一反應是「明擺著要大家把車開上街」；有人稱「上班日不限號啊，不習慣呀」；也有人認為「現在路上車子少感覺蕭條，要大家上街湊熱鬧，畫面好看些」。

北京市政府19日才宣布全市餐飲場所開放堂食（內用），明天起又暫緩限行，不少人認為這是官方進一步放開防疫的一環，意在鼓勵市民「勇敢出門」。

為紓解市內道路嚴重的車輛壅塞，北京市政府自2000年代末以汽車車牌號碼的最末碼為準，在週一至五上班日實施限行，最末碼從0到9分為5組，每組輪流在週一到五限行，每3個月更換一次實施日期。

例如，目前每週三尾號3與8限行，凡車牌最末碼為3與8的汽車，就禁止在週三駛入五環路以內的市區道路。（編輯：楊昇儒）1111221