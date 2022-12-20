中國招聘廣告大轉彎 從拒染疫者到「陽過優先」

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中國防疫政策急轉彎後，過去曾經因核酸檢測陽性而找工作困難的情況，現在變成「陽過的優先考慮」。圖為12日上海市街景可見民眾在室外也戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社台北20日電）中國防疫政策急轉彎後，過去曾經因核酸檢測陽性而找工作困難的情況，現在也變成工作求才廣告稱「陽過的優先考慮」，意為優先錄用已染疫者。不過，律師稱這涉嫌就業歧視。

當前中國COVID-19防疫政策鬆綁，民眾染疫數量大增，部分人覺得既然染疫相當於獲得免疫力，「不如先陽」，也免得要一直面對是否感染的不確定性。

法治日報微信公眾號今天發文說，近日，網路上出現一些工作招聘宣稱「陽過的優先考慮」，有的甚至明說「陰的不要聯繫」。北京市盈科律師事務所律師張愛國表示，這涉嫌就業歧視，屬於違法行為。

報導說，根據先前公布的「人力資源社會保障部最高人民法院關於加強行政司法聯動保障新冠肺炎康復者等勞動者平等就業權利的通知」，嚴格禁止歧視COVID-19康復者等勞動者。當然，企業也不能對未感染者「反向歧視」。

報導說，遭受相關就業歧視的求職者，可以侵害其平等就業權為由，通過民事訴訟的方式要求企業賠禮道歉和賠償精神損失。

至於企業是否能強制要求入職者出示核酸檢測證明，報導說，一般情況不能，但如果勞動者的職務可能會引起疫情傳播，企業為了避免此種情況發生，有權利要求其出示核酸檢測證明。對於核酸陽性的勞動者，也應當予以錄用，但可以安排待核酸陰性後再工作。

中國在12月7日發布優化防疫新10條措施，各地快速放開疫情防控。但就在不久前的10月份，當時大量河南鄭州富士康工人徒步離開工廠，原因之一就是怕染疫後即使康復，找工作也會困難。

澎湃新聞曾報導，今年上半年上海因疫情封城兩個月，許多曾染疫的民眾因核酸檢測「陽過」或進過方艙醫院而在求職時遇歧視，一篇關於康復者求職艱難一度躲在虹橋火車站洗手間的文章也在網上引發熱議。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111220