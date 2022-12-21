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華郵示警：中國疫情新夢魘恐為全球帶來災難

2022/12/21 16:42（12/21 16:56 更新）
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華盛頓郵報示警，中國這波疫情恐將產生新的病毒變異株，並衝擊生產與供應鏈，中國的疫情新夢魘恐將演變成全球的大災難。圖為20日北京地鐵站尖峰時期人潮。（路透社）
華盛頓郵報示警，中國這波疫情恐將產生新的病毒變異株，並衝擊生產與供應鏈，中國的疫情新夢魘恐將演變成全球的大災難。圖為20日北京地鐵站尖峰時期人潮。（路透社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）中國放棄清零後，COVID-19疫情迅速升溫，「華盛頓郵報」示警，這波疫情恐將產生新的病毒變異株，並衝擊生產與供應鏈，中國的疫情新夢魘恐將演變成全球的大災難。

中國政府上個月突然決定取消近3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控、隔離和大規模檢測措施，讓醫院難以處理大量病患，藥店貨架上的藥品也被買光。中國火葬場日前告訴媒體，他們正在竭力處理不斷送來的屍體。

各研究團體報告，中國在人民脆弱、疫苗接種不足以及先天免疫欠缺的情況下，恐使病毒廣泛傳播，進而使醫療體系疲於應付並導致200萬或更多人病亡。

「華盛頓郵報」今天刊登編輯委員會撰寫的文章指出，中國突然放棄不具永續性的清零政策，卻缺乏連貫性的應變策略，恐將為人民、經濟、共產黨高層帶來新夢魘；新危機還可能震撼全球，正如3年前武漢爆發疫情時的情況，始於中國之事不必然會止於中國。

文章指出，中國疫情恐怕會產生威脅全球其他國家的新變異株，之前COVID-19一些具有傳染優勢的變異株都以相當快的速度傳播，數以百萬計的中國人染疫將提升新變異株出現機率。

文章並提到，中國國家主席習近平放棄清零的動機，是為了振興受到封控和勞工騷動阻礙的經濟，但新作法可能適得其反，疫情普遍干擾到生產與供應鏈，萬一中國的製造速度放緩，全球都將感受到供貨短缺和通貨膨脹之痛。

文章表示，中國不明智地放棄能有效防護病毒的mRNA疫苗，選擇施打效力較低的中國製疫苗，而且中國人普遍尚未接觸過Omicron變異株，因此缺乏免疫力。

中國康希諾生物股份公司研發的氣霧劑吸入式疫苗或許保住一線生機，研究顯示這款用嘴吸的疫苗在打過兩劑中國疫苗的人身上，可產生免疫系統反應。華郵文章認為，最佳策略應是推動這款疫苗追加劑，並進口數以百萬計的mRNA疫苗。

文章指出，11月底中國罕見爆發抗議，促使習近平決定放棄清零；如果現在疫情惡化、人民更加失去信心，抗議者的怒氣很容易就會捲土重來。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111221

#中國
#COVID-19
#華盛頓郵報
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