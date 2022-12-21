中國搶藥潮蔓延台灣 台商受請託卻也感到困擾

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（中央社記者吳柏緯台北21日電）中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分特定品牌退燒藥被收購，導致缺貨。有台商透露，確實收到中國方面的朋友、同事詢問能不能協助買藥，雖然個別需求量少，但仍有點困擾。

中國防疫鬆綁，全民瘋搶止痛藥、退燒藥，有人轉向海外委託親友或業者代購。這個浪潮也席捲了台灣，不少藥房、藥妝店的貨架上，出現藥品被掃購一空的情形。

一名長期在中國從事汽車零組件生產，近日返台探親的陳姓台商告訴中央社，過去1週以來接到不少中國的朋友，或是業務上往來的企業管理人員私下請託，希望返回中國時能夠協助從台灣帶點感冒藥、退燒藥，因為現在中國很多地方「一藥難求」。

這名台商說，這些請託大多都是個人要求，數量也都不大，許多人都只是希望手邊能有點常備藥品，以備不時之需。「也有人跟我說擔心家裡的小孩，聽到這樣說，怎麼能拒絕？」

他表示，在狀況許可的情形之下還是會盡力幫忙。

然而隨著中國的疫情逐漸升溫，類似的請託也越來越多。他提到，很多沒有見過幾次面，或是在工作場合換過名片與微信的點頭之交，最近也都傳訊息詢問買藥事宜，感到有些困擾。

他也坦言自己並不是個案，就他所知也有些台商或台幹收到請託，希望能夠幫幫忙。

另一名在上海金融相關產業任職，近期準備從上海返台過年的民眾也向中央社記者透露，疫情之前返台過年時，不少中國的同事會請託購買鳳梨酥或是零食點心，這次則有不少人希望能夠幫忙帶藥。

他表示，對於這些請託都已經拒絕了，「我直接發藥物缺貨的新聞給他們看，告訴他們不是我不幫忙，但台灣現在要買藥也不容易了。」

他說，這次回台還是會買一些藥，但不是為了贈送，而是自己要使用的常備用藥。（編輯：周慧盈）1111221