中國搶藥潮背後：管制3年不敢備貨 有藥企倒閉

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（中央社台北20日電）中國防疫放寬後引爆搶藥潮，行業內人士指出，疫情3年來管制退燒等藥物，導致一部分藥企和藥店已經倒閉；現在突然放寬防疫，眾多藥企事先並沒有接到備貨通知，突然要加大生產面臨困難。

在中國，俗稱的「四類藥」一般指退燒、止咳、抗生素、抗病毒藥品。其中，近期大缺貨的解熱鎮痛類藥物布洛芬（Ibuprofen），中國是其最大生產與出口國，產量占全世界的1/3。

醫藥資訊媒體「賽柏藍」今天刊文，其中引述一家藥企業者表示，過去這幾年，各地嚴控四類藥售賣，「患者基本不會囤藥，藥企賣不出去貨，很多四類藥的企業、藥店在這一過程中出現資金鏈斷裂、倒閉」。

這名業者說，「儘管11月份已經有了明確的四類藥鬆綁動向，但藥企們基本都沒有接到明確通知，而且並不是所有省分的四類藥都放開了，藥企根據以往經驗，仍然對存貨、備貨有疑慮。」

除此之外，疫情影響了生活的各個方面，其中還包括物流。北京的快遞員就說，這段時間物流都很慢，「不是不發，感染人多，壓貨嚴重，物流沒法動，現在最主要的就是缺人」。這也使藥品生產和銷售的各環節不通暢。

中國在12月7日發布防疫新10條，開始大幅放寬防疫措施，但直到下旬，缺藥情況尚未緩解，甚至其他國家都出現解熱鎮痛藥品不足的情況，可能原因是這些藥被買來寄往中國。

目前，已有一些地方政府表態會保障供應布洛芬等藥品，但一家流通企業工作人員透露，「現在是各省優先保各省的」。文章認為，全國性購藥問題依然很嚴峻，對一些沒有或少有布洛芬等藥品生產企業的地區而言，供應問題仍難解。

微信公眾號「醫院院長」是由近100名醫院管理專家及10幾名醫療觀察者發起的自媒體，其顧問團也在今天撰發文章「前期嚴管四類藥，放開前沒人告訴藥企加大生產」。

文章內容說，中國布洛芬生產企業特別多，達500多家，原料也不缺，就算只有200家生產企業，「提前一個月告訴他們（加大生產備貨），也能人人一盒」。

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文章指出，要增產需要時間，要增加生產線，設備問題之外，大量的工人染疫也是嚴重的問題。「關鍵的問題就在於要放開前沒有人告訴企業要放開了，需要大量的布洛芬等。也沒人告訴藥店：不能按盒，要按粒賣。…至今也沒一個人和部門出來檢討：我錯了。」

一直到昨天，廣東珠海官方宣布，20日起布洛芬等保供藥品要拆盒銷售，限量限價且購買實名制。（編輯：張淑伶）1111220