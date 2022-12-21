專家：BQ.1和XBB變異株已傳入中國

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（中央社台北21日電）中國疾控中心病毒病所所長許文波昨天表示，Omicron BQ.1和XBB變異株已傳入中國大陸，引起關聯的本土病例可能爆發流行，但尚未形成優勢傳播，目前仍以BA.5.2和BF.7為主。

綜合光明網等陸媒報導，中國國務院聯防聯控機制昨天舉行記者會，許文波在會中作了上述表示。

許文波說，當局針對BQ.1和XBB的預防措施和其他Omicron變異株相同，就是監測致病力有無變化，以及基因組是否進一步變異，國內外暫時都未發現相關重症和死亡個案增加。

此外，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，目前第一輪疫情感染人數快速上升，往後增速減慢是普遍的規律，但隨著春運等大規模社會活動，可能還會有新一輪疫情，最終形成一定的群體免疫屏障後，發病率就會明顯下降。

王貴強指出，Omicron傳染性很強，希望疫情不要出現短時間大量爆發，否則將嚴重影響社會秩序和民生，並對醫療機構造成巨大壓力甚至擠兌，影響日常急症危重病人救治，不主張和不建議民眾故意去感染。

中國本月初大幅放寬COVID-19防疫措施後，較早提出「與病毒共存」的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日在一場國際會議表示，Omicron變異病毒目前有多種亞型毒株，在感染一種亞型之後還有可能感染另一種亞型，最終可能像流感病毒一般，具有季節性及區域性感染的特徵。

據陸媒澎湃新聞，這位專家表示，人體在感染多種病毒亞型後，在免疫記憶壓力下，最終導致病毒的毒力不斷下降。

張文宏並指出，中國民眾目前接種的第一批次疫苗來自原始病毒株，病毒在經過多次變異之後，疫苗的保護效果越來越弱，很難阻止COVID-19的再次感染。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111221