中國防疫鬆綁大缺止痛藥 外媒：波及港台泰澳

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（中央社記者邱國強北京21日電）中國防疫鬆綁，全民瘋搶的止痛、退燒藥奇貨可居，有人轉向海外委託親友或業者代購。外媒報導，香港、台灣、泰國、澳洲都因此出現相關藥品搶購潮，把藥房掃貨一空後寄往中國。

此外，專用於COVID-19中重症治療、屬處方藥的Paxlovid，日前在中國網路上開出人民幣2980元（新台幣1.33萬元）的高價後一度消聲匿跡。但中國媒體報導，有代購業者隨後私下喊出更高的3500元兜售。

綜合路透社及德國之聲報導，香港不少藥局、超商近來的退燒、止痛及止咳藥等出現缺貨的情況。其中以「必理痛」（即普拿疼）和「幸福傷風素」等較知名品牌最受歡迎，藥房內上被掃貨一空。

根據報導，住在香港的李姓安徽民眾，已為中國境內的親友採購了10多款不同的感冒藥。他表示，聽說中國的市場上已經買不到藥了，連感冒退燒藥都買不到，所以現在趕快在香港買一點寄回去。

李姓民眾說，雖然中國放寬防疫封控，但他的安徽老家仍然管得很嚴，不能出門買藥。其中，他的外婆住在養老院裡完全不准外出，也不讓人進入，即使寄快遞進去也要消毒。

泰國曼谷的藥房為了應付中國顧客大量囤購止痛藥，只好實施限購政策。其中一家藥房經理表示，大量掃貨最明顯的是中國人，他們「能買多少就買多少」。如果告訴他們店裡有20盒，他們就會把20盒全部買走。

報導還提到，遠在大洋洲的澳洲墨爾本，當地中國人聚集社區的附近藥局，也出現止痛藥搶購潮。

德國之聲報導提到台灣中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝19日的談話，指目前台灣的普拿疼出現被大量收購的情形，貨架上幾乎被一掃而空，即使有貨也所剩很少，導致缺貨情形，且會叫貨困難。他並呼籲民眾不要大量購買相關藥物轉寄國外，否則會評估是否需要採取「積極措施」。

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澎湃新聞報導，對相關藥品需求的上漲，衍生出投機者以非正規管道代購的行為。中國社交平台即有人私自販售、代購口服藥和仿制藥。其中，Paxlovid的代購價每盒高達3500元，預約後自海外發貨，2週後運抵中國海關，且不需提交病歷。

中國衛健委發言人米鋒20日說，當前中國防疫的當務之急是「保障好群眾的就醫用藥」，未來要多平台擴大醫療服務供給，增加藥品供應，迅速分流輕症患者，擴容重症救治資源，重點強化農村防控和健康服務。（編輯：曹宇帆）1111221