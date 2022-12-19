普拿疼遭大量收購缺貨 王必勝要求加速供貨勿大量寄國外

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台灣普拿疼缺貨出現部分大量收購，導致缺貨及叫貨困難，指揮中心指揮官王必勝19日表示，已洽詢廠商加速供貨以因應市場需求。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北19日電）中國COVID-19疫情升溫引發藥荒，指揮中心指揮官王必勝今天表示，台灣普拿疼缺貨出現部分大量收購，導致缺貨及叫貨困難，已洽詢廠商加速供貨以因應市場需求。

中國疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾瘋搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，多地傳出缺藥，加上歐美等國的流感疫情，對這類藥品的需求大增，全球缺藥危機一觸即發。

王必勝下午在中央流行疫情指揮中心記者會說明台灣普拿疼供應情形，他說，近日透過廠商進行國內藥局市場調查，發現架上普拿疼幾乎一掃而空，即使有貨也只剩下極少，已洽詢廠商加速供貨，但因為全球都有吃緊狀況，除確保國內藥物儲量，將持續監測市場供需狀況，並評估是否採取積極措施。

王必勝說，普拿疼成分的解熱鎮痛劑，即乙醯胺酚（Acetaminophen），仍有其他廠牌藥品供民眾購買，台灣有效許可藥證共77張，其中47張持續生產，庫存5400萬顆，每個月平均用量約2000萬顆，換算還有2.7個月健保用量，臨床端也有其他種類處方藥品可供退燒。

記者會上，被問及若持續監測市場，普拿疼缺貨狀況仍然嚴重，是否可能限制民眾採購，王必勝表示，還沒決定要採取什麼措施，台灣退燒藥供應暫時不會有問題，還有很多替代藥品可以買，提醒民眾依需求適量購買，勿大量轉寄國外。（編輯：管中維）1111219