中國防疫急轉彎全民囤藥 黃桃罐頭也掀搶購潮

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（中央社台北11日電）中國防疫急轉彎大幅放寬，大批民眾因專家表示可能9成人會感染而囤藥，連民間偏方黃桃罐頭也掀搶購；另這波搶藥潮更延伸至香港，許多藥房開始傳出缺貨，商家表示大部份都是寄回中國。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，10日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1萬815例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例1萬597例，境外移入則有218例。

其中新增本土確診2270例，包括北京784例、廣東735例、海南163例、重慶141例、浙江106例等，另本土無症狀感染8327例，主要為重慶1846例、廣東1791例、北京877例、黑龍江625例、山西429例等。

10日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東2526例、重慶1987及北京1661例居多。

中國官方7日公布優化防疫新10條措施，包括無症狀感染者與輕型病例可居家隔離，減少核酸檢測的頻率與範圍等。

但中國官方專家馮子健表示，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80%至90%的人都會經歷感染Omicron病毒株。另國外示警冬季恐有百萬人病亡，在醫療擠兌的憂慮下，民眾搶囤藥及N95口罩等防疫物資。

不過，在囤藥風潮中，東北小孩愛吃的黃桃罐頭也出人意外因防疫賣到缺貨。

據人民日報10日報導，香香甜甜的黃桃罐頭是許多人的童年回憶，許多人都有小時候一發燒感冒，媽媽就會買黃桃罐頭的回憶，因此出現有些人也將黃桃罐頭列入居家康復囤貨清單的現象。

人民日報引述山西醫科大學第二醫院呼吸與危重症醫學科副主任高曉玲表示，黃桃罐頭並非真的是發燒咳嗽的特效藥，它就像你壓力大時吃下的蛋糕、暴飲的奶茶一樣，更多是一種甜蜜的「安慰劑」。如果確診，一定要科學使用藥物治療。

而中國搶藥潮也擴大至香港，星島日報10日報導，中國宣布優化防疫新10條後，退燒藥需求急增，香港多區藥房近日出現止痛退燒藥缺貨情況，部分退燒產品更被清空，掃貨顧客近日增加，這些藥品相信大部份都是寄回中國。

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此外，不敢上醫院自行服藥的民眾也日益增加，上海法治報10日報導，一位醫生在微信聊天中提到，有很多人害怕感染而聯合服用多種藥物，甚至因此被送進加護病房（ICU）。

報導指出，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院消化科主任醫師茅益民證實，隨著囤藥的居民越來越多，來醫院就診的藥物性肝損傷患者數量陡然增加，還沒有感染新冠，卻因吃藥先進醫院了。他表示，超劑量服用藥物有引發肝損傷的可能，嚴重者還會導致急性肝衰竭。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111211