中國大幅放寬防疫 紐時：經濟仍充滿不確定性

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（中央社台北9日電）紐約時報中文網今天報導，即使中國推出形同放棄動態清零的優化防疫新10條，但有許多因素令經濟仍充滿不確定性，包括民眾擔心新一波疫情而不敢出門消費，工廠面臨歐美需求疲弱的問題等。

報導形容，中國推出優化防疫新10條後，中國經濟正進入一個微妙階段，面臨的挑戰與其他國家在COVID-19疫情大流行期間的經歷不同。

報導指出，在西方國家，民眾因疫情期間在家工作存下不少工資，加上有政府的補助金，於是防疫限制解除後都樂於消費，經濟迅速復甦。

不過，上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）表示，即使大企業的供應鏈已恢復正常運作，但他們更關心中國消費者的情緒，「人們不太願意花錢。」

報導指出，中國大規模解除防疫限制後仍存在隱憂，據官方通報，中國只有不到1%的人口染疫過，而民眾接種中國國產疫苗，效力不高，而且80歲以上高危人群疫苗接種率最低。

中國專家預測，在未來幾週和幾個月全國80%至90%的人可能會受感染；這波疫情可能導致消費者不敢出門消費。

報導指出，中國除部份地方曾發放消費券外，政府沒有向家庭發放補助金，而是在基礎設施建設和工業補貼投入巨資，因這樣對中央控制地方政府和國有企業有利。

雖然中國政府向企業施壓，要求他們不裁員，但員工加班時間減少，也令收入減少。

報導提到，中國老年人的生活方式與西方不同，中國很多老人與家人一起居住，但老人往往未接種疫苗，其他家庭成員擔心外出消費會將病毒帶回家感染老人，可能因而不外出消費。

此外，歐美面臨著經濟衰退的可能性，對中國工廠需求疲弱。

報導引述在浙江義烏開設工廠生產聖誕樹裝飾品的龔先生表示，由於此前需要應對嚴格「清零」政策，客戶不再下訂單，銷售額一直下滑。雖然聖誕節臨近，但國內需求疲軟，已經來不及把東西賣到國外市場，「黃金時段已經結束」。

龔先生一直沒有聘請更多工人，中國的失業浪潮就是由這種小漣漪形成。

位於美國華盛頓的諮詢公司亞洲集團（Asia Group）駐上海的中國區主管Han Lin說：「中國經濟已經受到我們真的無法理解的阻礙。」（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111209