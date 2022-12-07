中國防疫轉向取消清零 模型推估冬季死亡人數恐破百萬

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（中央社台北7日電）英媒報導，根據疫情期間為各國政府提供模型的顧問業者Wigram Capital Advisor，中國的防疫政策若繼續轉向，取消嚴格的封控措施，在未來的冬季月份，恐怕會有100萬人死於COVID-19。

英國金融時報今天報導，由於民眾抗議清零政策，中國官員過去一週態度大逆轉，開始取消封控、大規模檢測、隔離檢疫以及透過數位方式追蹤接觸者。

報導說，這恐將引發無與倫比的冬季感染潮，尤其農曆新年期間大規模人群移動可能成為超級傳播事件，加劇疫情，壓垮中國的醫療保健系統。在快速開放的情況下，到明年3月中，每日死亡人數恐高達2萬人；3月下旬，加護病房的需求將觸頂到容量的10倍，每日住院人數突破7萬。

這些預測凸顯當局未能為數千萬長者全面接種疫苗，並解決自2019年底首例個案出現以來加護病房短缺的問題。

上海復旦大學的研究人員今年5月也曾公布模型估計，若放任Omicron變種病毒不受控制的傳播，這個擁有14億人口的國家可能在約3個月內有近160萬人死亡。

在漸進和受控的開放情況下，感染人數曲線較為平緩，達到混合免疫的過程將持續到明年8月，有助於在2023年中之前控制住院和死亡人數：夏季感染潮期間，每日死亡人數在2023年7月出現峰值，可減半到大約4000人；總住院人數也可控制在最多20萬人，低於冬季感染潮的50萬人。

Wigram創辦人瓊斯（Rodney Jones）指出，中國沒有做好開放的準備，目前對於重新開放的宣傳「低估了世界其他地區為了達到和新冠病毒共存，已做了以及承擔了多少工作和成本」。

中國要實現感染和疫苗接種的混合免疫力，以及到經濟運作無礙的程度，必須要有20%的人口或2.9億人染疫。由於陽性病例通報有黑數，實際感染率會高出50%，到30%的人口或4.35億人。（編輯：周慧盈/張淑伶）1111207