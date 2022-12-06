中國近50城市公共場所不需核酸 北京貴州深圳也取消查驗

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中國各地持續放寬COVID-19防控措施，首都北京、深圳市、貴州省也先後宣布不再查驗公共場所核酸證明。圖為5日北京民眾搭公車。（中新社）

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（中央社台北6日電）「白紙運動」後，中國各地持續放寬COVID-19防控措施，目前已至少近50個城市不再查驗公共場所核酸證明，而首都北京以及深圳市、貴州省這兩天也先後發出相同通告。

官方微信公眾號「北京發布」今天上午發布消息，6日起進入商場等各類公共場所可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。

不過，進入網吧、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、三溫洗浴等密閉場所以及餐飲（內用）、室內健身等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明；進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學及醫療機構住院部等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明。

至於重要單位和重大活動，可根據需要確定核酸檢測查驗措施。與此同時，各區繼續提供社會面免費核酸檢測服務並不斷優化布局，方便滿足群眾願檢盡檢需求和防疫工作需要。

另據新京報網，貴州省衛健委今天公布，取消機場、高鐵站等場所強制核酸檢測，乘坐地鐵、公車等市內公共交通工具、進入公園等公共場所不再查驗核酸；長期居家長者、居家辦公和學習人員等，如無外出需求，可不參加社區核酸篩查；購買退熱、抗病毒等藥物，無需實名登記和提供核酸檢測陰性證明。

此外，香港星島網報導，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室昨天通告，全市社區小區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼、掃場所碼進入。

至於網吧、夜總會、棋牌室、KTV、酒吧、三溫暖洗浴場所等6類人群聚集密閉公共場所仍需憑48小時核酸檢測陰性證明、掃場所碼進入。

中國上月底面臨自1989年以來最廣泛的街頭示威活動，部分人士手持白紙以示抗議。民眾起初不滿對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴格的封鎖控制措施，隨後訴求包含要求擴大政治改革。

中國領導階層迅速行動以驅散示威活動，同時也放寬清零政策。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111206