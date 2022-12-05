中國追加劑接種率僅40%東亞墊底 2023年3月前難全面放開

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中國「動態清零」防疫政策雖有鬆綁，但由於老年人接種疫苗比例仍低等因素，預計中國全面放開不會早於2023年3月。圖為10月福州市進行全員核酸檢測。（中新社）

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（中央社記者邱國強北京5日電）中國「動態清零」防疫政策雖有鬆綁，但綜合各項分析，由於老年人接種疫苗比例仍低，且需進行好幾個月的準備措施，還可能遭遇不少挑戰，因此中國全面放開不會早於2023年3月。

路透社引述中國政府內部知情人士透露，當局接下來還會宣布，在全國範圍內放寬核酸檢測要求，並允許感染者和密切接觸者在一定條件下選擇居家隔離。加上中國部分城市上週紛紛宣布若干防疫鬆綁措施，使外界認為中國距離防疫政策全面放開為期不遠。

綜合路透社、法新社等外媒報導，高盛（Goldman Sachs）4日發表的研究報告指出，盡管中國不少地方放寬了防疫政策，但這並不能被認為是中國當局已經摒棄「動態清零」政策。

這項報告認為，這些放寬措施是中國當局「正在為全面放寬做準備的明確證據」。與此同時，中國當局正試圖將防疫措施的社會成本與經濟代價降到最低。但這些準備措施將持續好幾個月，且會遇到不少挑戰。

報導指出，中國老年人的COVID-19疫苗接種率偏低。中國官方11月底發布的數據指出，全國60歲以上老人完成2劑接種的比例為86%，完成追加劑（第3劑）接種率約68%；但80歲以上老人2劑接種率僅66%，追加劑接種率更僅40%，在東亞各國中墊底。

根據報導，連中國國家主席習近平也承認這一點。他日前在北京會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）時坦承，中國的疫苗接種率相當高，但老年人口除外，這對防疫構成了挑戰。

報導直指，習近平堅持了近3年的「動態清零」防疫策略，已對中國經濟產生了破壞性影響，全球產業鏈也被擾亂。但中方辯稱，「動態清零」策略是拯救生命、防止醫療系統過載的必要措施。而與西方發達國家相比，中國的人均醫療資源明顯偏低。

對此，中國國務院已在11月29日宣示，接下來的防疫工作重點是努力提升老年人的疫苗接種率。這被視為是為進一步鬆綁防疫措施的重要準備工作。

但對於中國全面放開防疫措施後，會導致多少人因疫死亡？已有不少醫學專家作出分析。廣西疾控中心主任醫師卓家同在11月發表的「上海預防醫學」雜誌指出，若參照香港今年的疫情發展，中國放開防疫措施後恐面臨200萬人死亡，而感染人數將超過2.33億人。

5月間由中國和美國研究人員在「自然醫學」（Nature Medicine）雜誌共同發表的文章則估計，若中國放棄「清零」政策、且又不採取加強疫苗接種及改善治療條件等措施，將有超過150萬人因疫死亡。屆時，感染高峰期對重症監護病房的需求，將超過現有容量的15倍。除非在疫苗接種方面突破，這一死亡數字才可望明顯減少。（編輯：吳柏緯）1111205