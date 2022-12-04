中國官媒第19次發聲 談疫苗接種是戰勝疫情利器

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（中央社台北4日電）中國官方稱防疫進入新形勢，人民日報今刊文，點名老年人疫苗接種率尚未形成抵抗重症和死亡的屏障，而接種疫苗是戰勝疫情的利器，這是人民日報藉署名「仲音」發表的第19篇防疫評論文章。

中國國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛健委召開座談會表示，隨著Omicron病毒致病力減弱、疫苗接種普及、防控經驗積累，疫情防控面臨新形勢、新任務，防控政策持續優化，要加強全人群特別是老年人免疫接種、加快治療藥物和醫療資源準備。

中國官媒「人民日報」今天刊出「做好重點人群疫苗接種工作」文章。陸媒「澎湃新聞」指出，這是11月12日以來人民日報「仲音」發表的第19篇系列評論。

這篇評論文章表示，「仲音」注意到，近期，各地堅持以60歲以上老年人為重點，進一步壓實屬地責任，加大組織和社會動員力度，努力提升新冠病毒疫苗接種率。

文章指出，國內外研究和防控實踐證明，接種疫苗是保護老年人等重點人群的關鍵手段，是在疫情廣泛傳播情況下降低人群重症和死亡的最有效手段，是直接決定一個社會能否抵禦疫情衝擊的關鍵。

但截至11月28日，中國60歲以上老年人完成全程接種人數占老年人口的86.42%，完成加強免疫接種1億8151.1萬人。其中，80歲以上老年人完成全程接種人數占80歲以上人口的65.8%，完成加強免疫接種1445.6萬人。

這說明，還有相當部分老年人尚未完成全程接種和加強免疫接種，老年人現有疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，提高老年人的全程接種率和加強針接種率非常必要也十分迫切。

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因此應做好重點人群疫苗接種工作，把工作做細、把服務做實，才能進一步提高重點人群的疫苗接種率，加快築牢「免疫長城」。接種疫苗是戰勝疫情的利器，既能保護自身健康，也能保護家人和周圍人的健康。

文章最後表示，繼續做好60至79歲，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作，努力實現合適接種人群的全覆蓋，一定能夠築牢疫情防控屏障，打贏常態化疫情防控攻堅戰這場硬仗。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111204