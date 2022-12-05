更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
非本國籍無健保確診者 112年元旦起需自費治療
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300
首頁 / 兩岸

中國白紙運動催出解封 山東浙江鬆綁掃碼通行規定

2022/12/5 10:53（12/5 11:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國「白紙運動」催出多地加速放寬疫情防控，山東全省宣布不查健康碼，浙江多市也不掃場所碼。圖為5日浙江省鐵路金華站入口處，乘客出示健康碼後快速進站。（中新社）
中國「白紙運動」催出多地加速放寬疫情防控，山東全省宣布不查健康碼，浙江多市也不掃場所碼。圖為5日浙江省鐵路金華站入口處，乘客出示健康碼後快速進站。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國「白紙運動」催出多地加速放寬疫情防控，單日本土新增病例數跌破3萬大關；除11城宣布乘坐大眾交通工具等不再查驗核檢證明，另山東全省宣布不查健康碼，浙江多市也不掃場所碼。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，4日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3萬14例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例2萬9724例、境外移入290例。

其中新增本土確診4247例，包括廣東1686例、北京1021例、重慶247例、四川182例及浙江180例等；另本土無症狀感染2萬5477例，主要為廣東4816例、重慶4575例、北京2731例、山西1361例及黑龍江1167例等。

4日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東6502例、重慶4822例及北京3752例居多。

中國多地不篩查核酸後，病例數明顯下降，這與中國確診與無症狀診斷標準有關。

「德國之聲」今年4月曾報導，從中國歷版「新型冠狀病毒肺炎診療方案」所規定的診斷標準來看，除「實時RT-PCR檢測新型冠狀病毒核酸陽性」外，「發熱和新型冠狀病毒肺炎影像學特徵」始終是新增確診病例的標準。

但Omicron雖然傳染性很強，但它主要感染上呼吸道的鼻咽部，感染者較多出現乾咳、喉痛等症狀，只有少部分患者出現發熱和腹瀉或肺炎症狀，造成大部分Omicron感染者不符合中國官方歸入疑似或確診病例的診斷標準，因此，往往就被列入所謂的無症狀感染者之列，而不檢測就容易成為防疫黑數。

11月24日新疆烏魯木齊一小區大火，因封控不當造成10死9傷慘劇，多地掀起反封控抗議的「白紙運動」，中央除表示要嚴肅追責地方隨意封控，也聲稱Omicron病毒「致病性減弱」，國家疫情防控面臨「新形勢新任務」。

近日多省市放寬疫情防控措施，北京、廣州、重慶、珠海等地相繼呼籲民眾「非必要不做核酸」，並持續撤除檢測站；同時，北京原本關閉的部分大型商場也陸續恢復營業。

4日再有多地調整防控政策，上海5日起乘坐地鐵不再查驗核酸檢測陰性證明（除11號線昆山段）。乘坐公車、輪渡等市內公共交通工具，全市公園、景區等室外公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。

綜合多家陸媒報導，至此，北京、上海，深圳、廣州等中國四大一線城市全部官宣公共交通或公共場所不再查驗核酸。

另中國官媒「健康時報」統計，截至12月4日14時，已有11地發布進出場所、乘坐公共交通工具等不再查驗核酸檢測證明的通告。

除多地取消核酸檢測證明外，山東進一步宣布全省自12月5日起，居民進入公園、景區、服務區等公共場所，乘坐地鐵、公車、出租車等公共交通工具，不再查驗「健康碼」。成為中國第一個在公共場所不再查驗健康碼的省分。

而浙江寧波、杭州、溫州、台州等市也自5日起，不再展開常態化核酸檢測。另除養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，乘坐地鐵、公車等公共交通工具，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」。

先前疫情嚴峻的鄭州4日宣布，乘坐公車、地鐵、出租車（網約車）等市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明，離鄭仍須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

另烏魯木齊5日起，商貿服務業將全面有序恢復正常生產經營。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111205

#白紙運動
#中國
#防疫
延伸閱讀
中國防控漸鬆 專家：降低致病率重於清零中國防疫鬆綁？地方執法分歧無所適從中國防疫鬆綁 保守派批：西方與資本家陰謀
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
上海放寬防疫 地鐵公園不再查驗核酸檢測證明