中國白紙運動催出解封 山東浙江鬆綁掃碼通行規定

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中國「白紙運動」催出多地加速放寬疫情防控，山東全省宣布不查健康碼，浙江多市也不掃場所碼。圖為5日浙江省鐵路金華站入口處，乘客出示健康碼後快速進站。（中新社）

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（中央社台北5日電）中國「白紙運動」催出多地加速放寬疫情防控，單日本土新增病例數跌破3萬大關；除11城宣布乘坐大眾交通工具等不再查驗核檢證明，另山東全省宣布不查健康碼，浙江多市也不掃場所碼。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，4日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3萬14例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例2萬9724例、境外移入290例。

其中新增本土確診4247例，包括廣東1686例、北京1021例、重慶247例、四川182例及浙江180例等；另本土無症狀感染2萬5477例，主要為廣東4816例、重慶4575例、北京2731例、山西1361例及黑龍江1167例等。

4日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東6502例、重慶4822例及北京3752例居多。

中國多地不篩查核酸後，病例數明顯下降，這與中國確診與無症狀診斷標準有關。

「德國之聲」今年4月曾報導，從中國歷版「新型冠狀病毒肺炎診療方案」所規定的診斷標準來看，除「實時RT-PCR檢測新型冠狀病毒核酸陽性」外，「發熱和新型冠狀病毒肺炎影像學特徵」始終是新增確診病例的標準。

但Omicron雖然傳染性很強，但它主要感染上呼吸道的鼻咽部，感染者較多出現乾咳、喉痛等症狀，只有少部分患者出現發熱和腹瀉或肺炎症狀，造成大部分Omicron感染者不符合中國官方歸入疑似或確診病例的診斷標準，因此，往往就被列入所謂的無症狀感染者之列，而不檢測就容易成為防疫黑數。

11月24日新疆烏魯木齊一小區大火，因封控不當造成10死9傷慘劇，多地掀起反封控抗議的「白紙運動」，中央除表示要嚴肅追責地方隨意封控，也聲稱Omicron病毒「致病性減弱」，國家疫情防控面臨「新形勢新任務」。

近日多省市放寬疫情防控措施，北京、廣州、重慶、珠海等地相繼呼籲民眾「非必要不做核酸」，並持續撤除檢測站；同時，北京原本關閉的部分大型商場也陸續恢復營業。

4日再有多地調整防控政策，上海5日起乘坐地鐵不再查驗核酸檢測陰性證明（除11號線昆山段）。乘坐公車、輪渡等市內公共交通工具，全市公園、景區等室外公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。

綜合多家陸媒報導，至此，北京、上海，深圳、廣州等中國四大一線城市全部官宣公共交通或公共場所不再查驗核酸。

另中國官媒「健康時報」統計，截至12月4日14時，已有11地發布進出場所、乘坐公共交通工具等不再查驗核酸檢測證明的通告。

除多地取消核酸檢測證明外，山東進一步宣布全省自12月5日起，居民進入公園、景區、服務區等公共場所，乘坐地鐵、公車、出租車等公共交通工具，不再查驗「健康碼」。成為中國第一個在公共場所不再查驗健康碼的省分。

而浙江寧波、杭州、溫州、台州等市也自5日起，不再展開常態化核酸檢測。另除養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，乘坐地鐵、公車等公共交通工具，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」。

先前疫情嚴峻的鄭州4日宣布，乘坐公車、地鐵、出租車（網約車）等市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明，離鄭仍須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

另烏魯木齊5日起，商貿服務業將全面有序恢復正常生產經營。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111205