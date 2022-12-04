撤除核酸檢測點引民怨 北京急轉彎重新恢復
2022/12/4 16:48（12/4 17:55 更新）
中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，4日起又迅速恢復以平息民怨。但原本設在社區內的檢測站則告撤消。圖為北京市東城區一處小區內的核酸檢測站日前大排長龍的場景。中央社記者邱國強北京攝 111年12月4日
（中央社記者邱國強北京4日電）中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。
事實上，石家莊、廣州先前也因貿然撤除社會面核酸檢測點，引發民眾強烈抱怨。而北京市此舉則步入了上述兩地的後塵。
11月下旬以來，原本在北京遍布街頭的社會面核酸檢測站，不是關閉停業，就是縮短檢測時間。取而代之的是遷往各社區內、僅供在地居民檢測的非社會面檢測站，且縮短檢測時間，當時已引起不少上班族的抱怨。
約自12月1日起，僅存的社會面檢測站及不少社區檢測站不但也被關閉，不少空置的檢測亭更被機具吊離原址，一度成為中國網路的熱門梗圖。但這也讓許多北京人赫然發現，身旁15分鐘步行範圍內居然已經沒有一座核酸檢測亭。
許多北京民眾反映，2至3日這兩天，他們急著在市內尋找還開門的核酸檢測點。有人因此強行進入其他社區做核酸，與保全人員及居民發生衝突。許多人則是轉往別的行政區，湧向少數還開門的檢測點。更有人排隊超過了2小時，卻被告知檢測時間已過，留下大批錯愕且憤怒的向隅民眾。
北京民眾普遍指出，儘管公車、地鐵、醫院不再查驗核酸陰性證明，但眾多的如辦公樓、大型商場、一般商店、公園等地仍須查驗核酸陰性證明，驟然撤除核酸檢測站完全脫離實際，反而讓民眾對防疫鬆綁產生質疑。
在強大民怨下，北京各居委會昨晚至今早陸續通知住戶，原被撤除的核酸檢測點重新開放，同時撤消1週來設置在社區內的檢測點，排隊潮才告紓解。（編輯：張淑伶）1111204
中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，4日起又迅速恢復以平息民怨。但原本設在社區內的檢測站則告撤消。圖為北京市東城區一處小區內的核酸檢測站日前排隊的高空俯瞰場景。中央社記者邱國強北京攝 111年12月4日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中國防疫大轉彎 北京等地籲非必要不做核酸、商場逐步復業