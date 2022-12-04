中國防疫大轉彎 北京等地籲非必要不做核酸、商場逐步復業

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（中央社記者邱國強北京4日電）中國中大型城市防疫鬆綁日趨明顯，包括北京、廣州、重慶、珠海等地相繼呼籲民眾「非必要不做核酸」，並持續撤除檢測站；同時，北京原本關閉的部分大型商場也陸續恢復營業。

然而，北京連日來大量撤除核酸檢測站後，卻步上了石家莊、廣州的後塵。由於部分民眾5日起仍有出行及上班需要，但進入辦公室仍須查驗核酸報告，導致市內僅存的少數檢測亭大排長龍，直到檢測時間結束仍有大批排了超過1小時的民眾向隅，引起強烈不滿。

約自1日起，北京全市多個社區居民委員會陸續透過微信群組通知轄內居民，指根據北京市防疫相關政策，對全市長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等「無社會面活動的人員」，如果無外出需求，不用參加核酸檢測。且「非必要不外出，非必要不做核酸」。

這些居委會並表示，居民如有發熱、喉嚨痛等症狀者，可在居委會上班時間聯繫領取抗原（快篩）試劑，或「自行前往發熱門診」。

由於這些居委會傳達的文字表述，經過對照幾乎相同。且社區居民在微信群組詢問居委會有關核酸檢測的問題時，得到的也是相同的答覆。北京民眾普遍認為，「非必要不做核酸」應是市政府下達的指令。

相較於北京，重慶則是公開作出相同呼籲。重慶市政府發言人徐祖國3日在防疫記者會上表示，重慶會滿足民眾「願檢盡檢」的需求，也建議「非必須可以不用做核酸」。若確實要做則合理安排時間，避免高峰期間排長隊。「也就是說，第一願檢盡檢，第二非必要不做核酸」。

同一天，廣東省珠海市也宣布要「科學精準」展開核酸檢測，指若未出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關症狀，或非風險崗位、非重點人員及「無需求的市民」，倡導「不進行核酸檢測」。

在此之前，這波本土疫情最嚴重的廣州市，各行政區已陸續作出相同呼籲。像是疫情爆發地的海珠區，就呼籲區民「非必要不做核酸」，要減少各核酸檢測站的人員聚集。

除核酸外，11月下旬起關閉殆盡的北京大型商場，2至3日起已有部分業者恢復營業。綜合網路訊息及新京報報導，至少有秀水街、長楹天街、朝陽合生匯、新世界百貨望京店、BHG Mall重新開張；但商場內的餐飲店仍不得內用，且電影院、KTV、健身房、兒童培訓等場所仍然關閉；同時仍須查驗48小時核酸檢測陰性證明。（編輯：唐佩君）1111204