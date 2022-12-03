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中國鬆綁防疫 經濟學家聯名呼籲放開經濟活動

2022/12/3 19:46（12/3 20:06 更新）
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北京市當局近日鬆綁疫情防控措施，縮減核酸檢測要求，大幅減少核酸檢測點運作。圖為3日，北京朝陽區望京街道一處暫停服務的核酸檢測採樣點。（中新社提供）中央社 111年12月3日
北京市當局近日鬆綁疫情防控措施，縮減核酸檢測要求，大幅減少核酸檢測點運作。圖為3日，北京朝陽區望京街道一處暫停服務的核酸檢測採樣點。（中新社提供）中央社 111年12月3日
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（中央社台北3日電）中國逐步鬆綁疫情防控之際，6位知名經濟學家今天聯名呼籲當局把放開經濟活動放在優先位置，統一全國防疫標準，向各界傳遞把發展放在首要任務的明確信號，讓社會經濟生活回歸正軌。

微信公眾號「澤平宏觀」3日下午發表「關於放開經濟活動的建議」，聯名的經濟學家依序為：北京大學國家發展研究院教授姚洋、北京大學國家發展研究院副院長黃益平、復旦大學經濟學院院長張軍、攜程集團董事局主席梁建章、如是金融研究院院長管清友與中國民營經濟研究會副會長任澤平。

他們指出，隨著疫情進入Omicron階段，科學界的共識是致病性減弱、傳染性提升，加上疫苗接種的普及、防控經驗的積累，為優化疫情防控提供了契機，近期各部門各地方正在積極調整，社會各界備受鼓舞。

文章強調，近年由於疫情反覆，對中國經濟造成了較大衝擊，尤其小微企業和普通民眾面臨較大困境；今年前3季GDP增速3%，遠低於疫情之前的正常水準；受經濟不景氣和企業裁員影響，今年大學生就業形勢十分嚴峻。

文章提到，中共20大報告強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。「發展是黨執政興國的第一要務」。

6位經濟學家提出以下7點建議（摘要）：

一、近期把放開經濟活動放在優先位置，放開公共交通、寫字樓、餐館、酒店、物流、商場等場所的經濟活動。統一全國防疫標準，消除全國範圍內出差和旅行的過嚴限制。做好放開經濟活動的輿論宣傳。

二、請醫學界科學家研究優化方案的可行性，比如，減少封控範圍，不再進行全區、全市統一大規模核酸檢測等。

三、建議將2023年GDP增速目標設定為5%以上，向各界傳遞把發展放在首要任務、放開經濟活動的明確信號，以穩定預期、提振各方信心。

四、通過有力措施支持民營經濟發展、提振民營企業信心，以幫助恢復市場經濟的活力和經濟增長的動能。

五、加大對製造業轉型升級和實體經濟的支持力度。加大對新一代資訊技術、新能源汽車、鋰電、儲能、自動駕駛、人工智慧等行業的信貸、債券和股權融資的支持力度。

六、優化地產調控政策，促進地產市場軟著陸。因城施策，鬆綁之前偏緊的房地產限購限貸，支持剛性和改善性住房需求。打通穩樓市的最後一米，支持民營房企三好生的合理融資需求，降低房企的信用風險，促使地產市場回歸常態。

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七、用好降息、降準、再貸款等金融工具，支持企業加快恢復經濟活動。通過減稅、現金補貼、房貸補貼等，給予生育家庭支持，扭轉生育率長期低迷的局面，促進人口長期均衡發展。

他們最後強調，中國經濟潛力大，韌性強；科學防疫，讓社會經濟生活回歸正軌，將極大的提振各方信心。「信心比黃金重要，如果措施得力，我國經濟將重新步入復甦軌道、引領全球經濟增長。」（編輯：楊昇儒）1111203

#中國
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