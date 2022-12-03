白紙運動後中國5城市調整防疫 逾1億人通行便捷

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中國多地出現反封控的白紙運動後，據陸媒統計，包含成都、廣州、天津、北京、重慶等5個城市不約而同調整防疫政策。圖為1日外送人員掃碼進入廣州天河城商場。（中新社）

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（中央社台北3日電）中國多地出現反封控的白紙運動後，據陸媒統計，包含成都、廣州、天津、北京、重慶等5個城市不約而同調整防疫政策，預估有一億人出行變得更加便捷。

白紙運動在上週出現，從學校到街頭，學生、民眾抗議官方不合理的防疫規定，這成功使得多地在本週因應調整防控政策。

陸媒第一財經報導，成都、廣州、天津、北京、重慶先後發布新的出行政策。根據這幾個城市的人口來算，超過一億人口的出行都會因為新的政策變得更加便捷。

如廣州的綠碼通行範圍更廣，全市醫療機構普通門診急診就醫憑綠碼，不需查驗核酸；成都市民進出地鐵、小區不再需要查驗核酸檢測證明；重慶進出小區、院落、乘坐交通工具只需綠碼查驗。

天津也取消了搭乘地鐵需72小時核酸檢測證明；北京從5日起，公交、地鐵不得拒絕無48小時核酸檢測陰性證明的乘客。

不過，截至截稿前，除了上述陸媒報導的5城市調整防控外，陸續也有其他地方進行調整，如深圳市等。

中國的清零政策落實到地方成為層層加碼與一刀切的防疫，現今陸媒則是加大宣導要對Omicron病毒要有「新認識」。

人民日報報導，中山大學附屬第三醫院感染科教授、廣州市黃埔方艙醫院總領隊崇雨田表示，目前學界並未確認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有後遺症，至少還沒有證據表明有後遺症。

武大病毒學國家重點實驗室主任藍柯指出，實驗結果表明，相較於病毒原始毒株，Omicron變異株的致病力和毒力已經大幅降低。

他表示，「這提示我們對於奧密克戎（Omicron）不必過於恐慌，對於普通人群而言，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前。」

石家莊市人民醫院院長、醫療救治專家組組長趙玉斌也在近日表示，雖然Omicron變異株BA.5.2傳染力強，但是致病力和毒力比之前的毒株明顯減弱，對人體健康的危害有限。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111203