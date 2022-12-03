更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報6/300
首頁 / 兩岸

白紙運動後中國5城市調整防疫 逾1億人通行便捷

2022/12/3 11:46（12/3 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國多地出現反封控的白紙運動後，據陸媒統計，包含成都、廣州、天津、北京、重慶等5個城市不約而同調整防疫政策。圖為1日外送人員掃碼進入廣州天河城商場。（中新社）
中國多地出現反封控的白紙運動後，據陸媒統計，包含成都、廣州、天津、北京、重慶等5個城市不約而同調整防疫政策。圖為1日外送人員掃碼進入廣州天河城商場。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國多地出現反封控的白紙運動後，據陸媒統計，包含成都、廣州、天津、北京、重慶等5個城市不約而同調整防疫政策，預估有一億人出行變得更加便捷。

白紙運動在上週出現，從學校到街頭，學生、民眾抗議官方不合理的防疫規定，這成功使得多地在本週因應調整防控政策。

陸媒第一財經報導，成都、廣州、天津、北京、重慶先後發布新的出行政策。根據這幾個城市的人口來算，超過一億人口的出行都會因為新的政策變得更加便捷。

如廣州的綠碼通行範圍更廣，全市醫療機構普通門診急診就醫憑綠碼，不需查驗核酸；成都市民進出地鐵、小區不再需要查驗核酸檢測證明；重慶進出小區、院落、乘坐交通工具只需綠碼查驗。

天津也取消了搭乘地鐵需72小時核酸檢測證明；北京從5日起，公交、地鐵不得拒絕無48小時核酸檢測陰性證明的乘客。

不過，截至截稿前，除了上述陸媒報導的5城市調整防控外，陸續也有其他地方進行調整，如深圳市等。

中國的清零政策落實到地方成為層層加碼與一刀切的防疫，現今陸媒則是加大宣導要對Omicron病毒要有「新認識」。

人民日報報導，中山大學附屬第三醫院感染科教授、廣州市黃埔方艙醫院總領隊崇雨田表示，目前學界並未確認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有後遺症，至少還沒有證據表明有後遺症。

武大病毒學國家重點實驗室主任藍柯指出，實驗結果表明，相較於病毒原始毒株，Omicron變異株的致病力和毒力已經大幅降低。

他表示，「這提示我們對於奧密克戎（Omicron）不必過於恐慌，對於普通人群而言，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前。」

石家莊市人民醫院院長、醫療救治專家組組長趙玉斌也在近日表示，雖然Omicron變異株BA.5.2傳染力強，但是致病力和毒力比之前的毒株明顯減弱，對人體健康的危害有限。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111203

#中國
#白紙運動
#防疫
延伸閱讀
美副國務卿：白紙運動奏效 中國鬆綁防疫措施中國防疫鬆綁 多地大眾運輸不再查核酸方艙清零中國防疫鬆綁？地方執法分歧無所適從中國動態清零觸發白紙運動 進而推動防疫鬆綁
白紙運動
旅印藏人挺白紙運動 也要求中國還西藏自由中國發生白紙運動 立委關注1.2萬台生求助管道
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國防疫鬆綁 多地大眾運輸不再查核酸方艙清零