美副國務卿：白紙運動奏效 中國鬆綁防疫措施

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天說，中國反防疫封控的「白紙運動」抗爭逐漸緩和下來，但已發揮效果，北京當局也進一步鬆綁採檢與隔離規定。

路透社報導，中國民眾對COVID-19防疫規定的不滿，最近幾天在20多座城市引發數十場抗議，掀起自中國國家主席習近平2012年掌權以來，規模前所未見的公民不服從運動。

中國似是為安撫民眾放寬部分防疫措施，但有關當局也開始追查參與抗爭的示威者。

雪蔓在華盛頓美利堅大學（American University）舉辦的活動上說：「我覺得我們看到中國的抗議活動現在緩和下來，抗爭之所以趨緩，是因這真有發揮效果。」

雪蔓提到北京的回應時說：「他們正在允許民眾居家隔離，而不是送到發燒門診隔離。他們也說會即將逐步放寬規定。」

雪蔓雖說中國動用安全部隊平息示威活動，並監禁抗議人士，但也認為抗議真的有用。

白宮11月28日表示，支持民眾在中國和平抗議的權利，但沒有直接批評北京鎮壓抗爭。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月30日跟國家廣播公司新聞網（NBC News）說，政府鎮壓抗議是「軟弱表現」。

兩天前，雪蔓與歐盟對外事務部（European External Action Service）秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）討論中國與印度太平洋議題，兩人都對中國對台灣採取「挑釁行動」擔憂。

在美利堅大學的活動上，有學生問到中國與台灣發生衝突可能性時，雪蔓不諱言有可能發生戰爭。

雪蔓說：「我覺得戰爭是有可能的，因為習近平現在對中國有絕對的控制。因此，我們努力的方向是阻止這件事，敦促中國不要走到那個地步。但也支持讓台灣擁有自我防衛所需的工具。」

另有美媒引述歐洲官員透露，習近平1日在北京會晤歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）時表示，中國目前主要流行的COVID-19毒株是致命性較低的Omicron，還說新毒株和之前毒性強得多的Delta株不同。

美媒認為若消息屬實，將是習近平首次公開承認COVID-19病毒正在減弱，等於暗示北京可能正朝進一步放鬆「清零政策」邁進。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1111203