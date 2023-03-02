宣傳防控勝利鞏固權威 紐時：中共難掩清零創傷

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（中央社台北2日電）紐約時報報導，中共正展開一場宣傳運動以改寫公眾對疫情「清零」的痛苦記憶，藉此鞏固領導權威，但掩埋這場集體創傷很困難，有學者說看到鄰居被警察從家裡拽走，這段記憶很難抹去。

中共「人民日報」報導，中共總書記習近平2月中旬主持召開中央政治局常委會，指取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟，還強調此前調整防控策略「完全正確」。

紐約時報1日報導，中共正在展開一場雄心勃勃的宣傳運動，以改寫公眾對新冠「清零」的記憶，這是中國領導人習近平標誌性的政策，曾遏制病毒近3年，但清零措施如此極端，嚴重損害經濟，並引發廣泛的反對。

在上述會議後，中國官媒出現了一個新的勝利敘事，並得到大量評論的擁護，目的是鞏固習近平的權威，威懾異見。

紐時指出，由於官方必須為政策辯護，因此絲毫不承認「清零」措施下的極端做法，去年，當局曾將數億人置於某種形式的封控之下，還發生了毆打離家居民，或將大人和孩子分開隔離的情況。官方敘事也不提去年12月初政府突然取消了「清零」政策後出現的混亂局面，政策180度大轉彎導致感染病例和死亡人數激增，讓醫院和火葬場措手不及。

美國外交關係委員會的全球衛生專家黃嚴忠表示，「政府想告訴人們，他們的犧牲是值得的」；克萊蒙麥肯納學院研究中國政治的教授裴敏欣則認為，中共正聲勢浩大地傳遞敘事，且用語十分令人驚訝，「估計在接下來的幾週裡會有一場真正的宣傳活動，強調這種大獲全勝的訊息」。

但美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）資深研究員林和立說，中共指望的是如果只強調正面的東西，人們多少會在幾年後忘掉這一切，「但這次，我們看到了非常廣泛的異見表達」。

報導認為，中共想掩埋疫情大流行的創傷也許很困難，因為勝利敘事的表面下是許多中國老百姓對政策突變難以抑制的悲傷和不滿。

在廣州從事房地產工作的31歲劉姓民眾就說，「我現在每次看到政府關於新冠病毒疫情的宣傳都感到噁心」、「我盡量不看這些東西」。

中國長達3年的防控結束不到3個月，官方即開始定調為一場勝利，隻字不提這一運動對民眾造成的傷害，也引來國際嘲諷。

據美國之音報導，例如耶魯大學教授斯羅奇（Stephen Roach）寫道，「了不起的新冠消失魔術」；義大利報紙「頁報」（Il Foglio）記者龐皮里（Giulia Pompili）則表示這是統治中國的共產黨想要人們記住它處理新冠大流行的方式，那是一個「人類歷史上的奇蹟」。

前紐約大學兼職教授、曾在上海生活的惠特曼（Bryce Whitman）則說，他不會遺忘這段記憶，「親眼目睹沒有症狀的陽性鄰居被一群身穿防護服的警察從家裡拽走，這段記憶在很長一段時間裡都不會被掩蓋」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120302