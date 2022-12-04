巴黎響應白紙運動 怒吼看清中共謊言獨裁

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維吾爾族詩人穆丹臉上的傷疤妝代表同胞的苦痛犧牲，他在3日的遊行中強調，若白紙運動只是為了吃上飯的話，就不能稱為運動；真正的民主運動，應是要推翻中共的邪惡統治。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月4日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）「白紙運動」延燒，巴黎3日接連舉辦兩場示威，參與者不滿僅放寬封控，持續呼籲習近平下台。民眾受訪時說，已看清問題癥結為共產黨，要求落實民主；對於台灣，他們皆表示尊重台灣人民自決。

新疆烏魯木齊11月24日發生多人死亡（中國官方數字10人）大火，外傳因為防疫封控導致死者無法逃離，死亡人數可能多達44人，官方「居民自救能力弱」的卸責發言更火上澆油，引發網友強烈憤慨，掀起中國「白紙運動」。

巴黎今天接連舉辦抗議中共暴政的示威運動，下午是維吾爾人反種族滅絕的「自由遊行」，傍晚則是中國人舉辦的「白紙革命」集會，兩場集會都聚集上百名維、藏、港、越、蒙、台與法國參與者。

在歐洲維吾爾學院創辦人、社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）的邀請下，巴黎負責人權與反歧視的副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）、前總統參選人生態黨議員賈多（Yannick Jadot）、曾率團訪台的歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）及參議員葛托蘭（André Gattolin）等政治人物皆到場聲援。

羅梅洛-米歇爾接受中央社訪問時表示，支持維吾爾人從未如此重要，中國的壓迫、種族滅絕越發嚴重，甚至發生近50人被活活燒死的慘劇。他說，作為人權之都，巴黎和法國必須行動。

「我們已看清西藏人長久受到的鎮壓、被迫逃離家鄉；香港的事件，當然還有台灣面臨的威脅。起身行動變得比以前更重要，不能再讓無力的政策縱容中國胡作非為」。

巴黎反中共運動向來是跨族裔的匯流，這次「白紙革命」除了「習近平下台、共產黨下台」的標語外，亦有人手持力挺維、藏、港、台、LGBT與女權的標語。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月4日

羅梅洛-米歇爾向來挺台，多次於公開場合傳達支持台灣，同時譴責中國對台惡意。他指出，對台灣遭受的威脅，「一定要謹慎，站在台灣這邊，台灣人民愛好和平，有權活在安全之中。我們無法接受中國威脅台灣，當然挺台灣」。

維吾爾詩人穆丹（Merdan）告訴中央社，除了為烏魯木齊大火44位犧牲的維吾爾人表示悲痛外，這次舉辦自由遊行的目的有三個，「第一是為了譴責法國政府對中國維吾爾種族滅絕沒有實際措施；第二是對獨立的堅決立場；第三是表示跟中國帝國內其他被中共壓迫的人民站在一起」。

他強調，如果白紙運動只是為了吃上飯跟享有生活自由的話，那不能稱為運動；若是真正的民主運動，「那目標應是推翻中共的邪惡統治」。

傍晚「白紙革命」在艾菲爾鐵塔對面托卡德洛廣場（Trocadero）旁舉行，頂著攝氏3度的低溫，參與者不斷高喊「習近平下台、共產黨下台」。主辦方「自由廣場」表示，中國反抗者比想像的多，只是長期遭到專制壓抑。

自稱曾是「小粉紅」的方中華告訴記者，中國在Covid-19疫情爆發前期控制相對其他國家較穩定，「那時我粉紅到了極致」。但自從進了中國醫院工作後，他開始改變，「我看到法輪功所說的『活摘』是真真實實存在中共的體系中」。

化名艾蜜麗的留學生才剛來法國幾個月，第一次為民主走上街頭。她告訴中央社，真正覺醒是在上海封城，因為有朋友困在上海，才知道媒體上所說的與事實有多麽遙遠。

媒體又將這次烏魯木齊大火責任推卸給死傷民眾，更謊報死亡人數為10人，「當時看到新聞就非常憤怒，我和朋友就想若有機會遊行，就需要讓人聽到我們的聲音」。

目前中國地方政府陸續宣布放寬封控措施，取消社會面核酸檢測等，許多人預測白紙運動將失去動能。但有別於日前龐畢度中心前哀悼死難者的集會，這次參與者紛紛表示，他們的訴求不僅是終止清零政策，而是要共產黨下台。

艾蜜麗說：「我是贊成習近平下台的，他的執政對整個中國造成了很大的損害，無論是經濟上還是人民身心上。」

因看到社會陰暗面而轉變的方中華表示，「沒有一個人可以有尊嚴地活著，『人權』在中國如同無物，更別說什麼言論自由，那可說是妄想」。

他說，「這些中國人非常辛苦，我一度以為這都是他們自己的原因，但認真分析之後，可以把所有的原因歸咎到一個點，那就是共產黨。若共產黨不下台，那我們該如何去追求幸福的生活？」他盼更多中國人覺醒，看看身邊被體系壓迫的人，強調共產黨下台，下一代才有希望。

參與者對於台灣問題的想法也頗為類似。方中華表示，中國、台灣文化相同，就如英、美，「但文化相同不代表就要是一個國家，台灣未來應由台灣人自己決定。我相信大多數中國人都會站在民主、自由那一方；若你們體現出勇氣和尊嚴，我們當然會站在你們那一邊」。

艾蜜麗則坦言，在中國教育下，曾以為台灣人都認為自己是中國人，到了法國才發現不是這樣，「台灣是否為中國一部分我們是沒有權利去決定的，因我們不是生活在那的人，只有生活在那的人才有權決定。這是認同問題，若認同自己是台灣人那就是台灣人」，反之亦然。（編輯：韋樞）1111204

為哀悼烏魯木齊大火犧牲者，3日傍晚舉行的「白紙革命」近300位集會參與者點起蠟燭，希望事件不要輕易被遺忘。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月4日

維吾爾反種族滅絕的「自由遊行」也同時聲援中國民主運動，許多政治人物動員參與，民眾手持白紙與代表維吾爾的藍紙共同向前，最前方的維吾爾女孩邁步揮旗，彷彿帶領著一眾隊伍。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月4日