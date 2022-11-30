中國留學生海外聲援白紙運動 盼借鏡台灣民主

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美國洛杉磯的南加州大學（USC）校園29日有上百人聚集，大多數都是中國留學生，舉白紙向中國境內的「白紙運動」表達支持。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年11月30日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）中國「白紙運動」蔓延海外，洛杉磯南加大超過百人聲援。一名中國留學生受訪表示，中國或許不會立即開放，但參考台灣民主化的經驗，期待更多人覺醒，星火燎原、循序漸進。

29日晚間在南加州大學（USC）校園一角，中國留學生用燭火排出11、24的數字，悼念11月24日烏魯木齊火災罹難者，蠟燭旁邊堆滿鮮花，人群裡，學生拿著蠟燭、舉著白紙，喊「習近平下台」、「共產黨下台」、「不自由，毋寧死」等口號。

「如果不站出來，我會很羞愧。」身穿USC運動衫的中國留學生Jason向中央社記者表示，國內許多人面臨警察逮捕的威脅下，仍勇敢站出來發聲，他身在海外相對安全，如果不站出來那是對不起自己。

這位化名Jason的工科男生說，言論自由是第一人權，人民要能表達意見，社會才能進步，這次蔓延各地的白紙運動為例，社群媒體微博上看不到任何相關消息，「這不是一個正常的社會」。

他說，舉著白紙要告訴世人「我們想說，但是說不出」。Jason說，中國年輕人對於自由民主一直有所期盼，這次白紙運動才會迅速擴散開來，不過他認為，中國人民要獲得民主與自由，還有一條很長的路要走。

美國洛杉磯的南加州大學（USC）校園內29日有上百名中國留學生集會，舉白紙響應中國境內的「白紙運動」，抗議政府嚴格的防疫措施。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年11月30日

Jason說，自己對台灣民主化過程也有瞭解，從1980年代的美麗島事件，經歷過16年努力與累積，在1996年進行總統大選，台灣人獲得真正的民主。他認為這次是一個開端，需要一步一步更多人覺醒，或許幾年後「質變」才會發生。

同樣是USC的中國留學生，化名香香與小T的兩位年輕女生剛下課從教室過來，手裡拿著鮮花默默站在人群裡。小T表達反對殘酷的防疫政策，向新疆大火的死者致哀；香香則希望親自向這些「為我們的自由而戰鬥的人」表示支持。

「對年輕人來說，言論自由是不可缺少的。」香香說，對新一代的中國人來說，當物質生活得到滿足之後，就會想要追求精神生活，不能沒有言論自由，「當人民對國家的政策沒有辦法表達意見的時候，很容易對這個國家產生失望的情緒」。

小T舉例，近日在群組聊天的時候，只因談到敏感的字眼，帳號立即被禁，無法使用群聊3天，這樣的體驗讓她感覺非常失望。她期待這次白紙運動能「星火燎原」，有所成就。

學生以外，經常為香港議題發聲的海外團體「洛杉磯香港論壇」也出席支持，成員查爾斯受訪表示，從天安門事件以來，香港人等待這一刻等了33年，他今天在現場看到這麼多的中國留學生支持民主、抗議中共，讓海外香港人深受鼓舞。（編輯：黃自強）1111130