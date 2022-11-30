在韓中國人聲援白紙運動 爭取民主人權

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在韓中國人30日晚間自發聚集於首爾弘大鬧區，悼念新疆烏魯木齊火災犧牲者，同時訴求中國政府還給人民應有權利。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年11月30日

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）在全球各地遍地開花的白紙運動今晚首次在首爾現蹤，這群多為在當地讀書的中國年輕一代留學生自發帶上白紙、標語，聚集在弘大鬧區悼念新疆烏魯木齊火災犧牲者，同時訴求中國政府承認、改善錯誤，保障人民權利與言論自由。

新疆烏魯木齊24日發生的一場火災，疑似因過度防疫導致住戶無法及時脫逃，不僅帶走10條人命，也點燃中國人民近3年來對當局過度防疫清零措施的不滿，手持白紙上街表達訴求的白紙運動不僅在中國各大城市蔓延，海外各地也陸續出現自發聲援的活動。

一群在韓中國留學生透過社群網站發起今晚在弘大廣場的燭光悼念活動，逾百人在晚上7時帶著白紙、蠟燭、花束與各式標語聚集，提出五大訴求，要求中國政府允許公開悼念、結束清零政策、釋放維權同胞、保障人民權利、跟人民站在一起。

他們多是20歲出頭的留學生，沒有為自身訴求走上街頭的經驗，但為了「想聲援國內民眾，也悼念新疆火災遇難同胞」、「要中國自由，為不公平失去生命的人們默哀」、「希望更多人知道在中國發生了什麼事」，決定勇敢站出來。

一名維吾爾族留學生匿名受訪表示，他從小在新疆烏魯木齊長大，親身經歷國內疫情過程，家人也去過維吾爾族集中營，「我深知我的家鄉經歷了多少痛苦」，「但我們無力反抗政府，反抗政策，希望我的國家能看清現狀，改變政策」，期盼中國政府能傾聽人民聲音、而非鎮壓。

中國的言論管制與監控，連在外旅居的中國人都感到惶惶不安，深怕自己遭清算不說、還可能連累國內家人，今天的活動也是透過匿名聊天室號召，多數參與者都是化名加入，並在聊天室中相互提醒如何避免暴露身分，呼籲穿著統一的黑衣黑帽，並戴好口罩、手套，避免留下指紋及任何可能透露身分的物品。

為保護個人身分，現場發言原安排錄音播放，不過，中國政府3年來的不合理管控，讓現場不少人鼓起勇氣站出來發聲，要求言論自由、新聞自由、選舉自由等民主人權，甚至高呼「共產黨下台」。

即使沒有站出來發言，不斷聚集的中國民眾及跟著中國朋友來到現場的韓國人，也堅持著在零下8度冷風中手舉白紙，哽咽著呼喊口號。

在1989年六四天安門事件後，中國人民安靜了，一名20多歲的中國留學生說，「我出生起就沒有見過這樣的（抗議）事件，但事實上這幾年一直有讓我覺得不滿的事發生」，「離開中國也是因為我無法再忍受下去」，他坦言，自己過去並不期待中國人會反抗，「我理解在中國沒有做出行動的勇氣，因為我在中國時也不敢」。

「希望這次事件能引起國際社會關注，希望更多人知道中國人不僅有小粉紅（指中國盲目愛國主義者）」，他說，「最希望的還是中國人民能獲得真正的人權」。（編輯：黃自強）1111130

逾百人30日晚間前往首爾弘大，參與中國留學生發起的燭光悼念活動。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年11月30日