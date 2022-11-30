台港中學運世代聲援白紙運動 籲勿重演六四悲劇

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（中央社記者陳至中台北30日電）中國反封控、爭取自由的「白紙運動」蔓延多個省市。台港中10多名學運世代成員今天聚集台北，隔海聲援中國學生，並呼籲中共當局正視人民訴求，切勿重演六四血腥鎮壓的悲劇。

中國COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情的封控、清零的防疫政策，引發人民不滿，舉出白紙表達無聲的抗議。今天上午多名跨世代、曾參與台港中學運的代表聚集在立法院前，一同喊出「嚴正看待人民訴求，切勿重演六四悲劇」、「習近平勿開槍」等口號。

台灣學生聯合會秘書長黃亭偉表示，今天站出來，最大的擔心是「六四天安門事件」的流血鎮壓，可能會由中國政府下令發生。

曾參與野百合、太陽花學運的經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，要向中國各地正在捍衛自己自由的人表達敬意。他說，以今天的國際局勢，如果再發生一次流血慘劇，不會再有「六四」後台商西進、東南亞華僑北上，填補外資撤出中國的缺口。「中國會因這次鎮壓，徹底走上經濟倒退的路，也會動搖共產黨統治的正當性。」

青年樂生聯盟成員謝宗翰表示，當代中國人民就像是台灣的漢生病患者，被剝奪一切自由和人生發展的可能性。他向中國政府喊話，統治者無法自外於人民，更無法永久管控、把持人民的聲音。

曾參與太陽花運動的李芃萱提到，2014年他們不滿台灣政府向中國傾斜，就是從立法院外的集會、短講開始。現在中國人民因為言論封鎖，只能用一張白紙抗議，在台灣的他們要站出來，幫中國人民說出他們沒有寫出的話，聲援中國人民對自由、人性尊嚴的嚮往。

曾參與反課綱運動的台大研究生協會會長許冠澤引述台大已故教授殷海光的話，「自由倫理是把人當人」，面對不把人權放在眼裡的政府，人民抗爭的行動是在實踐「做人」，即便國家認同可能大相逕庭，他們也要聲中國的受壓迫者。

人道中國主席周鋒鎖曾參與「八九學運」，目睹天安門發生的一切。他說，那是第一次感受到中國人熱愛民主、自由，並願意為此犧牲，可惜是30多年過去，這個訴求仍未達成。他呼籲各國政府停止對中貿易，因為獨裁的中國不只對台灣、香港是威脅，對國際也是威脅，任何貿易都是「為強權提供子彈」。

維吾爾人權項目外展專員塔什肯．多萊特表示，作為維吾爾裔的台灣人，他一直在收集中共的暴行，提供給國際社會。烏魯木齊的那場火，反映出中國當局的無能和試圖掩飾的嘴臉，「不自由毋寧死」已經是奢侈，現在是「不自由，你只能死」。

曾參與香港「反送中」運動的香港中文大學學生會前外務副會長羅子維表示，中國人民從反封控的民生訴求開始，已經演變成要求政府下台的制度的訴求。在追求民主、對抗極權下，所有被壓迫者都是盟友，從台灣、香港、到圖博（西藏），希望中國人民也一同加入同盟。

西藏台灣人權連線常務理事札西慈仁表示，在自由民主的台灣，流亡藏人如他可以表達意見，但在中共政權底下，不聽話則會被殺害。希望台灣媒體要更關注「白紙運動」、一同聲援，讓國際知道中國封鎖下人民的情況。

人權公約施行監督聯盟研究員楊剛表示，台灣的制度是在民主化之後的迂迴嘗試之下成就而成，中國的體制則是建立於虛假、吹噓和謊言，禁不起人民的挑戰。他也提醒兩岸交流有潛在風險，以人權、民主、尊嚴、自由為基礎，才是跨國民間互動應採取的路線。（編輯：管中維）1111130

台灣學生聯合會30日上午邀請跨世代、曾參與台港中學運的代表在立法院群賢樓外舉行記者會，隔海聲援中國學生，現場擺放一幅大型白紙，響應「白紙運動」，呼籲中共當局正視人民訴求，切勿重演血腥鎮壓悲劇。中央社記者鄭清元攝 111年11月30日