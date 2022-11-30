舊金山聲援白紙運動 民眾盼用科技改善言論自由

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（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）中國爆發反封控白紙運動，美國加州大城聖荷西29日晚間的一場聲援活動，聚集數百人參加，現場有不少來自矽谷的科技業員工，有人站出來發言說，科技使人更不自由，希望在場的工程師可以設法用科技扳回一城。

位於矽谷內的南灣大城聖荷西，原本已熄燈的市政廳廣場，29日晚間7時一到，開始亮起燭光。大批年輕人結伴參加聲援活動，悼念新疆烏魯木齊火災遇難者。他們多數戴著口罩，擔心中國家人的安危，不願身分曝光。

活動從默哀三分鐘開始，接著主持人邀請群眾發言，起初只有幾人朗讀詩歌或散文，隨著現場響起「要言論自由」等口號，年輕人開始踴躍上台表達感言。不少人都說，想到中國的民眾都站出來了，自己也有責任要挺身而出。

已在美國工作生活10多年的趙先生受訪時說，家人還在中國，哪怕近日的白紙運動不會有實質效果，也期盼未來能有蝴蝶效應，讓日益惡化的嚴格管控有所轉變。另外一位受訪者向先生表示，他也會擔心自己的聲援讓中國的家人受到影響，但是若大家都願意多承擔一點風險，才有改變現狀的機會。

自中國各大城市上週末爆發反封控示威後，週日晚間中國駐舊金山總領事館外先出現零星示威人潮，接著週一和週二晚上，灣區東北邊的加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、舊金山市區的中國城、以及南灣的聖荷西等地，陸續舉辦聲援活動。

聖荷西的這場活動是由幾位女孩在網路上號召發起，向先生說，有越來越多中國女性受到壓迫後，開始出來扮演凝聚各界力量的角色，雖然她們不一定會站到鏡頭前說話，但號召力令他印象深刻。

另外，由於聖荷西是科技業聚集地，這場活動有不少工程師現身響應，有人上台時有感而發地說，因為科技讓民眾被審查變得更不自由，他同時向在場軟體工程師喊話，希望他們也趕快設法運用科技，處理和解決言論自由受迫害的問題，語畢現場立刻響起熱烈掌聲。（編輯：黃自強）1111130

加州聖荷西聲援白紙運動，民眾點燃燭光悼念烏魯木齊火災遇難者。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月30日

加州聲援白紙運動民眾表示，承擔風險才有機會改變現狀。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月30日