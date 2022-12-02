旅印藏人挺白紙運動 也要求中國還西藏自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

近百名旅居印度藏人，2日持白紙在德里舉行示威，聲援中國「白紙運動」。中央社記者林行健德里攝 111年12月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里2日專電）近百名旅居印度藏人今天持白紙在德里示威集會，聲援中國「白紙運動」，同時要求中國政府還給西藏人自由。

這場活動是由西藏青年大會（TYC）發起，流亡印度的老一輩藏人、藏人第二代、第三代、僧人、學生以及印度挺藏人士等近百人參加。

示威者有的手持白紙，有的揮舞象徵爭取西藏自由的雪山獅子旗，譴責中國政府不人道的抗疫措施，並呼喊「西藏要自由」、「習近平下台」等口號。

另外，示威者也為新疆烏魯木齊市社區吉祥苑大火罹難者以及為爭取自由犧牲的西藏人默哀一分鐘。

藏族作家丹增尊珠（Tenzin Tsundue）向中央社記者表示，中國人民藉由白紙傳達心聲，要求中國共產黨及領導人習近平下台，流亡藏人對此感同身受，因此在德里示威聲援。

丹增尊珠說，白紙象徵想說話卻不能說，而中國人對於不能跟黨及政府對話已經忍無可忍，單薄的白紙承載了中國人民對於中國轉變為民主國家的期望。

西藏青年大會幹部次仁秋佩（Tsering Chomphel）表示，面對中國政府嚴苛的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控措施，中國人民開始尋求改革，而中國占據西藏超過一甲子，只要中國人民尋求改革，藏人一定支持。

印度女權支持者、曾是印度共產黨中央委員的克瑞希南（Kavita Krishnan）也參加今天的示威，並帶頭高喊「中國示威者勇往直前，我們支持你」的口號。

中國多處最近掀起反封控的「白紙運動」，印度因邊界爭議而與中國不睦，媒體與智庫學者都很密切關注後續發展。（編輯：周永捷）1111202

旅印度藏人2日上街示威，聲援中國白紙運動，西藏僧人也參加。中央社記者林行健德里攝 111年12月2日