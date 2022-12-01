跨族裔支持白紙運動 華府中國使館外嗆中共下台

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（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）反封控「白紙運動」蔓延海外，旅美中國人、維吾爾人與台灣人團結不分你我，今天分頭在華府中國駐美大使館外、喬治城大學校園內聲援抗爭群眾，高喊習近平下台、中共下台。

數十名海外中國人、維吾爾族人今天晚間頂著寒風，聚集在位於華府西北區的中國駐美大使館外，擺起蠟燭悼念11月24日烏魯木齊火災罹難者，聲援白紙運動。

部分抗議民眾高舉不滿中共「清零政策」的標語，指該政策已成為飢餓與種族滅絕的同義字；其他人則擺出烏魯木齊火災罹難者或被失蹤的家人相片，要中共給個交代。彼此訴求雖有差異，但最終目標一致，都是要中共總書記「習近平下台」、「中共下台」。

出席聲援活動的旅美中國作家郭寶勝受訪表示，漢族與維族命運纏在一塊，「大家都是中共受害者」。大家意識到若再不奮起，維族命運就會是漢族命運，所以上海、北京的漢人紛紛起來、悼念大火喪命的維族同胞，喊出習近平下台的口號。

郭寶勝感嘆地說，中國人本來以為中共20大後清零政策會結束，但希望落空，還換來習近平作皇帝，終身獨裁。

一位化名王先生的旅美中國人雖擔心國內家人被騷擾，仍選擇站出來聲援白紙運動。他受訪表示，他是科學家，身邊同事對政治多不感興趣，但當一個國家、一個政權用公權力來殺人的時候，不管什麼職業的人都應該站起來。

他說：「在上海、北京、成都很多的市民冒的是比我更大的風險，所以我想要來這裡聲援他們。」

整場聲援活動期間中國大使館鐵門深鎖，未有干預行為，僅在事前派人「提醒」不要踏進使館土地，否則會被逮捕。

距離中國大使館約7公里的喬治城大學（Georgetown University），多個族裔學生晚間集結在校園內廣場，他們點起蠟燭，手舉白紙，為烏魯木齊火災罹難者默哀1分鐘。

父親是台灣人、母親是上海人的留學生陳彥翰手中白紙上寫著「不自由，毋寧死」，他說，之所以會站出來聲援，是因為希望中國抗爭的人知道自己不孤單，不是單打獨鬥，也不是螳臂擋車，「他們在全世界都有朋友」。

陳彥翰雖不同意兩岸一家親的想法，但他強調：「全世界只要反抗威權的人，都是我的同胞。」

化名為羅絲（Rose）的維吾爾裔學生則說，她今晚站在這裡，是要展現對烏魯木齊火災罹難者的支持，並與中國抗爭民眾站在一起。

羅絲表示，她希望藉由白紙運動，國際社會能更了解中國內部發生的事，所有中國人與維人能擁有自由國度享有的民主、言論自由、宗教自由等，中共政權也能因此垮台。（編輯：郭中翰）1111201

面對外面抗議群眾高喊「習近平下台」，中國駐美大使館11月30日晚間鐵門深鎖。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年12月1日

反封控「白紙運動」意外團結海外中國人、維吾爾族人和台灣人，彼此訴求雖有差異，但目標都是希望「習近平下台」。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年12月1日

喬治城大學學生高舉標語，悼念烏魯木齊火災罹難者，也要求「獨裁國賊」習近平下台。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年12月1日