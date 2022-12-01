中國副總理孫春蘭 接連2天強調病毒致病力減弱

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（中央社記者李雅雯上海1日電）中國國務院副總理孫春蘭今天在國家衛健委召開座談會，延續昨天談話論調。她強調，COVID-19病毒致病力在減弱，堅持穩中求進、走小步不停步，主動優化完善防控政策。

新華社報導，孫春蘭1日在中國國家衛生健康委員會召開座談會。她表示，堅持穩中求進、走小步不停步，主動優化完善防控政策，這是疫情防控的一條重要經驗。

孫春蘭並稱，經過近3年抗疫，中國醫療衛生和疾控體系經得住考驗，擁有診療技術和藥物，特別是中藥，人群疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。

她說，要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，充實基層專業防控力量，強化社區醫療衛生機構分級診療，加強居民健康管理和服務，推動各項優化措施落地見效，保障人民健康安全和經濟社會發展。

孫春蘭肯定基層抗疫人員表現，希望基層抗疫人員加強政策學習，完整、全面、準確地把握和執行防控措施，及時回應群眾關切，幫助解決基本生活保障、就醫用藥等問題。

孫春蘭11月30日在國家衛健委召開座談會，首度提到病毒致病力減弱。她說，隨著Omicron病毒致病力減弱、疫苗接種普及、防控經驗積累，疫情防控面臨新形勢、新任務，防控政策持續優化，要加強全人群特別是老年人免疫接種、加快治療藥物和醫療資源準備。（編輯：楊昇儒）1111201