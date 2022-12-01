聲援白紙運動 駭客組織攻擊中國政府網站

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（中央社台北1日電）為聲援白紙運動，國際駭客組織「匿名」（Anonymous）宣布展開「白紙行動」，今天攻擊多個中國政府網站，駭入監視器，還公布上海國安局長黃寶坤的身分證與上海市警察名單。

綜合「匿名」官方推特及其關聯帳號訊息，「匿名」11月29日宣布展開白紙行動#OpWhitePaper，表示他們與中國公民站在一起，反對壓迫的中國政權。

「匿名」向中共當局叫陣：「你不能阻止我們，在對想要民主和自由的公民濫用權力之前，您應該預料到我們。」

「匿名」提出5點訴求：

一、停止強制核酸檢測和強制隔離，取消疫情政策，自願檢測自願隔離。

二、中國言論自由，不刪帖不封號，拆除網路防火牆，讓人們看到真實發生在世界和中國的事情。

三、釋放本次（白紙）活動被捕者並撤銷指控。

四、放開護照辦理，開放國門，出境不可勸返。

五、取消（國家）主席職務終身制。

「匿名」官方推特帳號今天下午宣布，展開DDoS（分散式阻斷服務）攻擊中國政府網站行動。

「匿名」在通訊軟體Telegram的Anonymous#OpChina帳號陸續發表多張網攻圖與照片，宣稱他們已駭進中國政府網站，癱瘓一些網站，列出被駭客攻擊風險最高的200個中國政府網站連結，表示已控制一些中國的安全監視器。

「匿名」表示，已癱瘓黑龍江肇東市紀檢監察網（www.zdjjjcw.gov.cn）。至截稿，該網站仍無法訪問。

「匿名」還公布中國上海市國安局長黃寶坤的身分證正面截圖，並發布宣稱是上海所有警察的名單。

「匿名」Telegram帳號置頂訊息是：「加油中國人 你們不是孤單的！」（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111201