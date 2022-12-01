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中國封控防疫傳將放寬 允許確診者有條件居家隔離

2022/12/1 19:38（12/1 21:42 更新）
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圖為11月24日北京社區開始架設鋼架及鐵皮柵欄，準備實施封控。（美聯社）
圖為11月24日北京社區開始架設鋼架及鐵皮柵欄，準備實施封控。（美聯社）
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（中央社香港1日綜合外電報導）瞭解內情的兩名消息人士向路透社透露，中國將容許符合特定條件的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病患在家隔離，這是未來幾天即將宣布的補充措施之一。

路透社報導，其中一名消息人士今天透露，並非所有確診者都可無條件在家隔離，還說只有孕婦、年長者和慢性病患才符合在家隔離條件。

消息人士還提到，確診者的密切接觸者也會被允許在家隔離，只要居家環境符合特定條件。

容許確診者在家隔離是中國防疫隔離規定的一大改變，今年稍早，即使只發現一人確診，也會導致整個社區被封鎖，有時還長達數週。當局上個月推出了比較寬鬆的隔離新規定，僅要求封鎖受影響的建築。

上述兩名消息人士指出，當局還將加強抗原檢測作業，同時減少大規模檢測和定期核酸檢測的頻率。

中國將確診者集中隔離多日等極端嚴格的防疫限制措施，引發了民眾示威，上週末在上海、廣州和北京等城市出現罕見的群眾抗議活動。

這個「白紙運動」是中國國家主席習近平2012年掌權以來未曾出現的公眾反抗行動，負責防疫工作的國務院副總理孫春蘭昨天因此呼籲，將篩檢、治療和隔離政策「優化」。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111201

#中國
#路透社
#習近平
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