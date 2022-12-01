中國白紙運動後中央追責地方隨意防控 北京廣州等城市微解封

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（中央社台北1日電）中國近期多地爆反封控抗議的「白紙運動」後，中央官員表示要嚴肅追責地方隨意封控，包括重慶、北京、廣州等多地開始微解封，消息一出，其中從廣州出發的火車票搜索量上漲超過300%。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，30日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3萬6061例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例3萬5800例、境外移入261例。

其中新增本土確診4080例，包括廣東1599例、北京1023例、山西215例、重慶206例、四川170例等；另本土無症狀感染3萬1720例，主要為重慶6433例、廣東6315例、北京4020例、山西2123例、四川1244例、新疆968例等。

30日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東7914例、重慶6639例及北京5043例居多。

近期多地爆反封控抗議的「白紙運動」後，中央官員表示要嚴肅追責地方隨意封控。

國家疾控局監督一司司長程有全29日表示，要整治層層加碼，地方黨委和政府就必須落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，對於隨意封校停課、停工停產，還有未經批准阻斷交通、隨意採取靜默管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，將對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。

綜合陸媒報導，多個指標城市30日己經或開始鬆綁封控。

廣州市番禺區、荔灣區、天河區、從化區等多區30日相繼發布通告，解除臨時管控區。另外海珠區公告稱，密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。

消息發布後的半小時內，攜程平台上「廣州」關鍵詞的搜索量驟增300%以上。同程旅行平台上，廣州出發機票搜索量為前一日同一時段的4倍，另從廣州出發的火車票搜索量上漲超過300%。

重慶市30日表示，不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準。符合條件的密接者可居家隔離。重慶中心城區社會面管理：分區分類、由點及面、逐步放開。

北京市自11月30日起，對全市長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如果無外出需求，可以不參加社區核酸篩查。

成都市也表示，在正常營業的情況下，市民進入酒吧、KTV、健身房等各類空間密閉休閒娛樂場所，需查驗24小時內核酸陰性證明；但居民本人進入自己的小區、院落，需出示健康碼即可。

中國國務院副總理孫春蘭30日在國家衛生健康委召開座談會時，也聲稱隨著Omicron病毒「致病性減弱」，國家疫情防控面臨「新形勢新任務」。不少網友評論時盼「別再層層加碼」、「讓大家過個好年」。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111201