中國留學生聲援白紙運動 前小粉紅：封控連吃飯的自由都沒有

（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）中國各大城市反封控、爭取自由民主的白紙運動在全球擴大，在韓國首爾聲援的中國留學生表示，疫情下的封控措施讓人看清共產黨真面目，也開始反思過去被灌輸的價值觀。

「我來行使我的公民權利」，11月30日晚上來到首爾弘大（Hongdae）街頭聲援白紙運動的中國留學生洪先生（化名）接受台灣媒體採訪時表示，「在中國的人完全沒有做任何事的自由，在封控下連吃飯的自由都沒有，我經歷過、知道這種感覺」，他坦言，就是受不了這種生活才決定出國留學。

11月剛來到韓國的洪先生原先住在上海，一家都是中國共產黨忠誠擁護者，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，「政府先是騙我們只封控5天，結果無限往後延期」，洪先生說，那是段看不見盡頭的日子，「任何人被封控3個月都無法維持正常」。

「我到2019年之前都是小粉紅（指中國的狂熱愛國主義者），跟班上台灣、香港同學都吵過架」，洪先生坦言，「那時的我真的是被共產黨從小到大的教育洗腦蒙蔽，我不希望自己的小孩這樣，我寧願不在中國生小孩」。

「疫情讓我看到共產黨真面目，看到他們如何對待自己國家的人民」，洪先生說，有機會與國外消息接觸的中國年輕人，在這次疫情下的不合理對待中，逐漸發現家鄉與周邊其他國家的不同。

疫情爆發時正在國外留學的陸先生（化名）說，當疫情期間所有人都能回到自己的國家，「只有我們不行，我拿著中國護照可以去歐洲，但回不了中國」，這也讓曾經支持中國政府的他徹底心寒。

這天來到現場的中國人多數跟洪先生、陸先生一樣都是留學生，因為家人還在國內，害怕被認出、被政府找上門、被立場不同的小粉紅舉報，都緊緊戴著口罩、帽子、墨鏡，用手上的白紙或標語遮住臉龐，從現場準備工作的生疏，也能看出他們並不熟悉這類為自身發聲的活動。

從要求解除封控、允許公開哀悼開始，到高喊言論自由、投票自由、民主自由，發起口號的聲音來自人群各處，這場活動沒有明確主辦人，甚至一度出現意見分歧，有些人認為不必呼喊「共產黨下台、習近平下台」等太激烈的口號，也有人認為，在場的人都是自願呼應，「代表他們也同意這些口號」。

洪先生認為，每個人經歷迫害不同，「像我剛從國內過來，肯定苦大仇深」，但若已經在外留學3、4年，沒有親身經歷過的人就不會這麼想，「我覺得中國人需要共情」。

陸先生則對還未「覺醒」的同胞表示理解，「在中國環境下接受的信息源是單一的，也就沒辦法擁有獨立思考的能力」，他說，像韓國、法國等國民主化都有一段過程，「中國也需要一樣的過程，當所有的人明白我們需要自由民主，那才是真正的民主」。（編輯：郭中翰）1111201