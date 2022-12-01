聲援白紙運動 中國人東京街頭喊「國賊習近平下台」

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中國反封控、爭取自由的「白紙運動」擴大，日本東京新宿街頭繼11月30日有一場聲援運動，可見到中華民國旗子。群眾高喊「國賊習近平下台！中國共產黨下台！」。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月1日

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）中國反封控、爭取自由的「白紙運動」擴大，日本東京新宿街頭繼27日一場約百人參與的活動，今晚聚集更多人高喊「國賊習近平下台！中國共產黨下台！不要封控要自由！」

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控、清零的防疫政策引發人民不滿，舉起白紙表達無聲的抗議。在東京的JR新宿車站南口，今晚有許多旅居日本的中國年輕人群聚聲援「白紙運動」。

「民主中國陣線」成員盧家熙拿著大聲公帶領群眾高喊：「國賊習近平下台！中國共產黨下台！不要封控要自由！不要獨裁要民主！不要文革要改革！不要皇帝要選票！不要核酸要吃飯！自由萬歲！民主萬歲！」

很多人擔心被認出或被中國特務鎖定，因此遮住臉部。群眾當中，可看到有人揮舞中華民國國旗，還有支持新疆維吾爾族、香港、西藏的旗幟。有些人不僅是拿著白紙，還有人帶著厚厚一疊白紙想當場撒，以表達對中國國家主席習近平的抗議。有些在紙上或在iPad上用中文或日文寫出「習近平去死」。

中國反封控、爭取自由的「白紙運動」擴大，旅日的中國年輕人人11月30日晚間在東京新宿車站前聲援白紙運動。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月1日

還有人拿著大字報，上面用中英日文3種語言寫著「他們害怕白紙、他們害怕鮮花、他們害怕一塊路牌、他們害怕我們站在一起，那我們為什麼要怕他們？」有年輕人帶著白色頭盔，頭盔上寫著「革命」兩字。

盧家熙對群眾說起創建中華民國的孫中山先生100多年前曾旅居東京的高田馬場一地，與常到日本的中國留學生在新宿「搞革命」，所以今晚就如100多年前的前輩一樣在新宿搞革命。

他大聲疾呼說：「1919年勇敢的學生在五四運動時喊著『內除國賊，外爭主權』，保住中國的土地。1989年我們的父輩為了中國的自由與民主，被共產黨的坦克壓死在天安門的廣場上，現在他們的血液在我們的心臟流動、在流淌、奔湧，你們願意讓它冷卻嗎？」群眾回應：「不願意。」

旅日的中國年輕人人11月30日晚間在東京新宿車站前聲援白紙運動，高喊「國賊習近平下台！不要封控要自由！」中央社記者楊明珠東京攝 111年12月1日

一名曾參與1989年天安門廣場運動的中國男性應邀拿著麥克風說：「30年前我們一樣貢獻了，這30年過來了，很多人對現在的年輕人有些失望，但今天我看到了希望，中國永遠有希望，因為有你們在。」語畢，群眾歡呼，有人喊：「這次是我的義務。」

人群當中，可看到有一名20多歲的中國男子身上帶著多支中華民國青天白日滿地紅的小國旗，發送給大家搖旗吶喊。這名來自南京的男子表示，看到很多中國大陸的人覺醒，尤其是和自己年紀差不多的年輕人覺醒，真覺得有必要站出來，用行動支持。

他表示，有親人住在台灣，曾去過台灣10幾次，覺得台灣很自由。具體的例子就是，台灣什麼都可以說，網路上也沒限制，這兩點是他最直接的體會。

被中央社記者問及對台灣的總統由人民直接選出一事的看法時，他認為公職人員肯定要由大家一起來選，不然就是「吾皇萬歲萬萬歲」了。

對於習近平今年10月23日在中共20屆一中全會上打破中共慣例三連任總書記一事，他受訪時說，中國共產黨有很多明規矩，也有很多潛規矩，習近平打破了很多潛規矩，譬如中國總理李克強的年紀是可以續任的，但習近平把李克強排除在新的常委人選中。

他又說，新常委很多都是習近平的人馬，習近平是打破了很多黨內的潛規矩。這些潛規矩不具有約束性，來了一個強人就可隨便破壞。

對於「白紙運動」，這名受訪男子指出，抗議的聲音會擴大，大陸的年輕人無法在網上說話，這是大家都心知肚明的，所以就是牆倒眾人推，大家一起上路時就可以在人群裡面喊，喊出自己的心聲。

他表示自己關注的問題是中國未來的發展，下一步中共是否派兵鎮壓的問題。如果警察和武警能夠壓得下來，就不動用軍隊，軍隊是萬不得已才用的，屆時習近平是否能調動軍隊也是一個問題。如果調動軍隊，國際社會如何制裁中國也是個問題。

這名男子關注的是中共明年3月召開兩會正式宣布下一屆領導人時，習近平是否能保住軍委主席、國家主席以及中國共產黨黨書記這3個職位。

他說，接下來就是需要中國人民持續抗爭，用下面的抗爭推動中共上層的分裂，因為新的政治局人選當中「團派」及「江派」的人馬已沒了，都是習近平的人馬。一塊蛋糕全被習近平給包了，其他人當然會懷恨，只是沒抓到機會去反習近平而已。（編輯：林治平）1111201

中國反封控的「白紙運動」擴大，日本東京新宿街頭30日多人高喊「國賊習近平下台！中國共產黨下台！不要封控要自由！」（共同社）

旅日的中國年輕人人11月30日晚間在東京新宿車站前聲援白紙運動，高喊「國賊習近平下台！不要封控要自由！」中央社記者楊明珠東京攝 111年12月1日