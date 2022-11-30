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在美華人多點齊聚聲援白紙運動 高喊習近平下台

2022/11/30 15:54（11/30 20:56 更新）
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圖為哈佛大學學生29日聲援中國反對清零政策的「白紙運動」抗爭群眾。（美聯社）
圖為哈佛大學學生29日聲援中國反對清零政策的「白紙運動」抗爭群眾。（美聯社）
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（中央社劍橋29日綜合外電報導）數以百計中國民眾今天聚集在哈佛大學及中國駐紐約和芝加哥領事館附近，聲援中國反對清零政策的「白紙運動」抗爭群眾，高喊要中國國家主席習近平下台。

白紙運動是數十年來，北京當局面臨到最大規模的反政府示威活動。

美聯社報導，約50名抗議者以中英文雙語演唱歌曲並高喊「我們不是奴隸，我們是公民！」、「我們不要獨裁，我們要選舉！」和「下台，習近平」等口號，這些抗議群眾多數是菁英常春藤盟校（Ivy League）的學生。

這群聚集在哈佛大學校園裡創校校長哈佛（John Harvard）雕像前的人們，大多戴著口罩，不是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，而是擔心要是被中國當局認出，他們在中國的家人會受牽連。

參加示威活動的哈佛大學中國研究生韋恩（Wayne）表示，出於對家中親人的擔憂，他不願透露自己的全名，因為他的親戚可能面臨騷擾甚至丟了工作。

在紐約，約400人聚集在中國領事館對街，舉著「公民尊嚴自由」以及「解放中國」的標語；在芝加哥，約200名示威者聚集在中國領事館前，部分人高喊著「我們不要PCR檢測，我們要食物！」和「我們不要獨裁者，我們要選票！」

抗議群眾帶來鮮花、點燃蠟燭並用標語、口罩和白紙遮住臉，中國抗議者藉此作為蔑視政府審查制度的象徵。

21歲身穿防護服的男子說：「我來這裡是想盡我能幫助我國人民。」防護服是中國強制進行COVID-19篩檢人員的服裝。

中國當局嚴格的「清零」策略，在8個中國城市和香港引發示威活動，也被稱為自1989年由學生領導的天安門廣場民主運動以來，範圍最大的抗議活動。

哥倫比亞大學（Columbia University）昨天也舉行抗議活動。美國其他大不是已舉行就是計畫舉行聲援中國人民的示威活動。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1111130

#白紙運動
#中國
#習近平
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