封鎖白紙運動源頭 中國大學乾脆送學生回老家

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中國共產黨加大防疫力道並試圖遏制新抗議潮，有些大學索性把學生送回老家。圖為中國清華大學微信公眾號公告返鄉專車訊息。（圖取自清華紫荊之聲微信公眾號網頁mp.weixin.qq.com）

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（中央社北京29日綜合外電報導）中國嚴厲防疫清零政策引爆要求國家主席習近平下台的大規模抗爭，民眾陳抗規模之大為數十年僅見。中國共產黨加大防疫力道並試圖遏制新抗議潮，有些大學索性把學生送回老家。

美聯社報導，在警察出動後，北京、上海或其他主要城巿今天未傳抗議。

而在週末期間，至少有8個城巿爆發反封控抗議浪潮。隨後可能為了平息眾怒，當局昨天放寬若干防疫限制，但是中共依舊堅持「清零」戰略。為了隔離每一個感染源，這項政策把數以百萬計人幽禁在家。

包括習近平的母校北京清華大學在內，北京和南方廣東省27日都有學生在校內集會抗議。

校方說是要保護學生不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒感染，但採取行動卻是派車把學生送回遙遠的老家，這麼做也降低學生聚眾採取更激進行動的可能性。

有些大學安排巴士載學生前往火車站，並表示課程和期末考將會以線上方式進行。

北京林業大學在官網公告，「我們…安排有意願的同學平安返鄉」，強調「全校師生均處於安全環境下，每位同學均處於老師護佑之中…校內全體師生核酸檢測都是陰性」。

在中國1980年代國內改革浪潮期間，校園是激進主義行動的溫床。1989年群集北京天安門廣場的學生運動將那一波民主運動推向高潮，最終遭到軍隊鎮壓收場。

美國芝加哥大學中國政治專家楊大利表示，當局希望透過把學生送回老家的手段來「化解局勢」。

他說：「對學生而言，他們已經連續被關在校園裡好幾個月。對其他人而言，當然，就業前景被毀、生意和一切種種都徒增挫折，已經滿腹焦慮好些時日。」

中共當局下令進行大規模核酸檢測，並對感染激增地區實施其他封控。但在許多城巿要求民眾避免旅行而且管制人流移動之際，送學生返鄉的作法並不尋常。

香港中文大學約50名內地學生昨天展開抗議，展現對內地人民的支持。學生們燃亮蠟燭，高喊「不要核酸檢測，要自由」、「反獨裁，不做奴才」等口號。

這場集會以及在中環發起的類似集會，是港區國安法生效1年多以來，香港發動的最大規模抗議活動。

「清零」政策讓中國的病例數低於美國和其他主要國家，但是部分地區民眾在沒有取得糧食和藥品可靠管道的情況下，被關在家中長達4個月，引發民眾反彈。

中國共產黨上個月承諾減少混亂，對隔離檢疫和其他規定進行調整。但是感染激增引發各大城巿收緊封控，再次打擊民心。

近日感染病例創新高後，中國今天病例數略降，通報新增3萬8421例，其中3萬4860例無症狀。

相較於美國和其他國家，中國病例數仍然偏低，但是本土研發的疫苗被認為防護力遠低於外國疫苗。外界認為，中國當局擔心一旦解除「清零」，恐怕會爆發壓垮醫療保健體系的一波感染和死亡潮。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111129