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習近平母校北京清大也現抗議潮 逾百名學生喊要民主法治[影]

2022/11/27 17:04（11/27 17:23 更新）
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（中央社台北27日電）中國多所大學陸續傳出藉悼念烏魯木齊火災遇難者表達對防疫封控政策的不滿。中共總書記習近平的母校北京清華大學，今天也有數百名學生集會抗議，並喊出「民主法治，表達自由」的口號。

綜合社群媒體推特上「流氓戰機」、「中國抗議2022」等帳號及民運人士周鋒鎖在臉書上的影片內容，有數百名甚至上千名北京清大學生在校內紫荊園前聚集抗議。

透過影片內容，這些學生一度高呼「民主法治，表達自由」，並唱起國際歌。

抗議民眾中，一些人高舉白紙，有網友標註此為「白紙革命」，這種抗議手法也出現在南京傳媒學院、上海烏魯木齊中路等這兩天的抗議現場。據了解，白紙代表無法自由表達言論的憤怒，以及「你刪吧，大家也知道寫了甚麼」的意思。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，中國至今採取動態清零的政策，大學校園一直是管控出入最嚴的地方，不少學生在封控期間已經數月住在學校宿舍。

除了多所大學校園因疫情封控爆發抗議，上海烏魯木齊中路昨晚到今天凌晨也有悼念新疆烏魯木齊火災死傷者的抗議活動，現場高喊「不要做核酸」、「不要健康碼」、「要自由」、「習近平下台」等口號。同一地點今天下午並再度出現抗議人潮聚集，警車在現場戒備。

烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救，釀10死9傷。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111127

#習近平
#烏魯木齊中路
#周鋒
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