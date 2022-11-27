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新疆封控10死怒火民警衝突 當局稱嚴懲滋事者

2022/11/27 13:40
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（中央社台北27日電）新疆烏魯木齊市疑不當封控導致大火造成10死引發公憤，更有民眾與警察發生衝突，新疆自治區黨委書記馬興瑞26日主持會議，強調將依法嚴厲打擊煽動滋事、暴力抗拒疫情防控等違法犯罪行為。

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生大火，疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往烏魯木齊市政府前要求立刻解封，有部分抗議民眾衝入了一棟政府辦公樓，並與身著防護衣的員警發生衝突。

另北京、上海及南京26日等多地也都出現悼念烏魯木齊1124火災慘劇活動，但同一時間，新疆當局稱將嚴懲煽動滋事及暴力抗拒疫情防控措施行為。

新疆日報今天報導，自治區黨委常委會26日召開會議，由馬興瑞主持，深入學習貫徹習近平總書記關於疫情防控工作重要講話重要指示批示精神和黨中央決策部署，傳達中央領導同志重要指示精神，研究部署烏魯木齊市疫情防控、風險防範處置、提高群眾工作能力水平等有關工作。

會議指出，要札實做好防疫期間維護穩定工作，依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序。

另強調堅持第9版防控方案、落實20條優化措施，盯緊重點鏈條重點部位，更加科學精準推進核酸檢測、流調排查、隔離轉運等工作，加快推動社會面見底清零，穩步有序恢復正常生產生活秩序。

要堅持實事求是，講真話、報實情、辦實事，既要反對不負責任的態度，又要力戒簡單化、一刀切、層層加碼等做法，不斷提高防控質效。

但惡火引爆民怨後，烏魯木齊市人民政府26日宣布：烏魯木齊社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。遭網友吐槽一天之內社會面清零，紛紛驚嘆一夜之間清零的神奇。

許多網友則批評「封了一百多天，新疆的貨幾個月發不出去，在新疆的朋友看起來都已經關得精神崩潰了。但一場大火，隔天，就社會面基本清零了。」（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111127

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