上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」

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上海市哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結，現場持續湧入人群，警方架起路障後，警民面對面地對峙。官方稱這場火災釀10死9傷，事故原因疑為過度封控阻礙居民逃生和搶救。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月27日

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（中央社記者李雅雯上海27日電）上海市民今天下午再聚烏魯木齊中路悼念火災罹難者，激憤槓警高喊「放人」，為被逮捕民眾抱不平，警方約於傍晚5時架起路障、封鎖路段，民眾激動情緒難平、人群持續湧入聚集。

哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結。受到人群集結影響，從上海圖書館沿著淮海中路轉入烏魯木齊南路、中路，沿途路口、路邊可見警察，不同於過往被慣稱「法租界」這一帶的悠閒、爛漫氛圍。

人群聚集在烏魯木齊中路、五原路交叉口，車輛、人群全卡在交叉口，現場高呼「放人」聲音不斷，有人則喊「不要做核酸」。傍晚5時許，路障被運載到現場，警方在交叉口架起路障，禁止現場人群往北段走，惹來周邊住戶、工作的人一陣叫罵。

一名現場民眾告訴中央社，哀悼烏魯木齊火災罹難者群眾下午再次集結，在安福路一帶有人被警方逮捕，民眾對於警方粗暴動手深感不滿，因此不願散去、高喊放人。

路口持續湧入民眾，現場口號聲、喇叭聲、叫罵聲不斷。警方為了拉出封鎖界線，數度和現場民眾發生推擠；另有推擠女子粗魯動作，一旁有人看不下去要上前理論，又被友人趕忙拉了回去，現場民眾對於警方感到憤怒，甚至大喊「滾出中國」。

警方在現場和群眾面對面，也一邊勸說「好了，好了，別看熱鬧了，回去吧」。聚集人群約於傍晚6時許，仍未散去。

烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷，官方說法是10死9傷。上海市民昨晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，悲傷參雜憤怒，現場數度高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」等口號，伴隨現場人數不斷增加，大批警力也趕赴，強力清空現場。（編輯：張淑伶）1111127

上海市哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結，安福路一帶傳有民眾被警方逮捕，現場人群高喊放人，不願散去。官方稱這場火災釀10死9傷，事故原因疑為過度封控阻礙居民逃生和搶救。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月27日