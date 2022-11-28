紐時：中國反封控示威矛頭指向習近平 恐成六四天安門翻版

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）新疆烏魯木齊一小區日前火災疑因過度防疫封控釀10死，不滿情緒蔓延致中國十多個城市出現示威。紐時認為，示威矛頭指向習近平與清零防疫政策，稍一不慎就是六四翻版。

「紐約時報」報導，火災起因於烏魯木齊市當地一棟公寓15樓的臥室，當時疑因供插電的延長線釀失火，但消防員花3小時才撲滅造成至少10人死亡，也導致一起個別意外演變成悲劇進而延燒成政治問題。

儘管中國的官員否認火災死傷的禍首是防疫封控，當地憤怒居民仍上街抗議。原本示威在中國因當局層層節制集會而不易發動，但火災死傷讓各地中國民眾感同身受無所不在的清零防疫規範，引爆蓄積的不滿，社群媒體湧出大量憤怒留言，首先是烏魯木齊當地出現上街示威，進而擴散至多個城市。

週末在中國多個城市，有數千人舉著蠟燭和鮮花集會，哀悼火災罹難者，校園裡學生們舉行守夜活動，許多人舉著白紙無聲抗議；在上海，部分居民甚至高呼「習近平下台」。

紐時指出，若這些來自各階層民眾對防疫封控的共同不滿演變成星火燎原的抗議，一如1989年由學生、工人、攤商與居民等參與的天安門示威，勢必成為中共的夢魘，只是目前事態發展還看不出是六四翻版。

麻省理工學院史隆管理學院（Sloan School of Management）負責中國實驗室的教授黃亞生說：「持續清零產生意想不到後果，可能成顛覆性改變的因子。民間的不滿已壓抑一段時日，原本預期中共開完20大有機會鬆綁，期待落空後沮喪與怒火瞬間沸騰。」

克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）研究中國政策的學者裴敏欣說：「民間已如此不滿，帶給北京當局立即的挑戰是應否或如何繼續清零政策，這是接下來48到72小時要下的決定。當局可以逮人關人，但疫情也不會消失，他（習近平）眼前沒有容易的解方，只有困難抉擇。」

英國廣播公司（BBC）引述美國約翰霍普金斯大學社會學者孔誥烽指出，近期的社會動盪是中國領導人習近平一個棘手處境。

他說即便示威擴散在中國也不是頭一遭，但這次代表的是習近平一人獨尊後「首個嚴重考驗」。孔誥烽說習近平過去兩年堅持清零政策，目前依然不見盡頭，等於「把自己逼入牆角」，尤其年輕人、中產階級甚至中國國內菁英人士早已難忍清零。（譯者：陳亦偉）1111128