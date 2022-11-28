新華社漏夜3發維穩文 沒提白紙運動重申清零

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中國反封控抗議潮蔓延至多個省市，掀起象徵示威的白紙運動。圖為27日北京大批民眾在街頭舉白紙示威。（路透社）

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（中央社台北28日電）中國反封控抗議潮蔓延至多個省市，掀起象徵示威的白紙運動。中國官媒新華社28日凌晨連發3篇時評，但沒有針對性提到社會抗議，重申要「動態清零」，並指形勢越嚴峻，越要保持戰略定力。

中國多個省市昨晚爆發示威抗議活動，連一向戒備森嚴的首都北京，也有近千名民眾在亮馬河畔高舉白紙訴求言論自由，更喊出「不要獨裁、到站下台」等口號，是六四後最大規模。

新華社在凌晨先後發出3篇時評，但都沒有針對性提及社會抗議及民眾的訴求。

第一篇題為「盡最大努力為老百姓提供方便」，指嚴禁採用硬質圍擋封堵消防通道等，臨時管控時間原則上不超過24小時；嚴格把控全市涉及民生保障相關的商場超市涉疫處置工作，原則上關閉一天後即重新開放，最多不超過3天等。

文中指出，要「盡最大努力為老百姓提供方便，千方百計地提升常態化防控工作的科學性、精準性，統籌做好防疫管理和服務保障」。

第2篇題為「方艙無小事」，重申方艙醫院是疫情防控的關鍵設施，並指近日中國國家衛生健康委已下發文件，要求不斷提升方艙醫院的醫療能力和服務水平。

第3篇題為「三個堅定不移」是制勝法寶，包括「堅定不移堅持人民至上、生命至上」、「堅定不移落實外防輸入、內防反彈總策略」、「堅定不移貫徹動態清零總方針」。

文中指出：「越是形勢嚴峻複雜，越要保持戰略定力。」也提到要及時主動回應社會關注的焦點。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111128