六四後北京最大規模抗議 反封控群眾亮馬河畔舉白紙要自由[影]

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（中央社記者邱國強北京28日電）一向戒備森嚴的北京也加入中國各地的反封控串聯抗議。近千位民眾昨晚湧向亮馬河畔，群集馬路高舉白紙訴求言論自由，更喊出「不要獨裁、到站下台」等口號，為六四後最大規模。

這場被視為1989年「六四」天安門事件後北京規模最大的聚眾抗議，與上海烏魯木齊中路的抗議相互呼應，自昨晚到今晨吸引眾多中國網友關注，成為熱議話題。

但同一時間，大批警力也封鎖亮馬河及東三環一帶地區，不許人車靠近，也一度不許參與者離開，氣氛一度緊張。在員警步步進逼縮小包圍圈下，抗議民眾約在凌晨近2時逐漸散去，並未發生衝突。

透過網路號召，以中青年人為主的北京民眾，27日傍晚陸續向亮馬河畔聚集，並擺放鮮花及點燃白、紅色小蠟燭，同時舉起準備好的白紙，悼念24日烏魯木齊火災及中國各地近3年來過當防疫的罹難者。

亮馬河畔的活動迅速在網路上傳開，不少北京民眾聞訊而來，入夜後越聚越多。部分民眾開始接力發表演說，批評中國官方的諸多防疫措施，主要在質疑「動態清零」的必要性，以及各地偏差的過當防疫行徑，全場氣氛從平靜轉趨熱烈。

此時，現場民眾的訴求也從防疫上的「不做核酸」、「解封」，轉為政治上的「言論自由」、「拆除網路防火牆」，乃至於「不要獨裁、到站下台」等，獲得熱烈迴響。附近部份外國住戶還打開窗戶，向前往現場的民眾表達聲援之意。

（中央社製圖）

在人潮越聚越多下，北京警方開始調派大批警力前往亮馬河一帶，並封鎖附近的東三環、亮馬橋路口周邊區域，阻絕許多想參與抗議活動的民眾。而試圖參與活動未果的民眾向中央社記者透露。除了不讓民眾接近亮馬河，警方也一度不讓已經在包圍圈內參與活動的民眾離開，氣氛一度緊張。

接近午夜，警方開始在亮馬河畔展開清場。但不願散去的大批民眾，轉而進入封鎖中的亮馬橋下高舉白紙。有人展開即席演講，並帶領高喊「解封」、「不要核酸要自由」，以及「人權」、「要自由」、「要民主」、「拆除網路防火牆」，並強調白紙就是「網路審查」的象徵。

一位年輕女性更帶領群眾高喊，「我們有生而為人的自由，我們要普世價值，要自由平等、民主、法治」，接著更喊出「不要獨裁、到站下台」及「不要修憲、不要集權、不要個人崇拜、不做東亞病夫」等口號，獲得熱烈掌聲。

今天凌晨1時過後，大批員警開始縮小對聚集群眾的包圍圈，一度引起民眾質疑。在一名帶隊警官軟硬兼具的勸說下，人群才在凌晨近2時逐漸離開亮馬橋，警方處理過程尚稱克制，過程平和。（編輯：唐佩君）1111128

影片來源：KCW

許多北京民眾27日晚間聚集在街上，手舉白紙抗議中國防疫政策。（路透社）

北京民眾27日晚間舉白紙抗議中國防疫政策，並在為烏魯木齊火災罹難者舉行的守夜活動點亮蠟燭。（路透社）