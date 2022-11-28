烏魯木齊民眾反封控抗議 警方開始抓捕[影]

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（中央社台北28日電）新疆烏魯木齊疑因封控不當，一場惡火奪走10條性命，引爆自當地蔓延至多地的反封控聲援活動，根據網路畫面，烏魯木齊警方已開始秋後算帳，除抓捕抗議者、連轉傳火災影片者都不放過。

烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區，11月24日晚間發生大火。消防單位在當晚7時49分獲報趕往現場，消防車卻被小區封控鐵皮阻擋，加上巷道停放許多被封控居民的車輛，根本無法駛離，導致救援受阻，大火直到10時35分才被撲滅。

這場惡火疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，第一時間已引發眾怒，隨後官方召開記者會卸責及網路刪文更火上澆油，引發中國網友強烈憤慨。大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往烏魯木齊市政府前要求立刻解封。

有部分抗議民眾衝入了一棟政府辦公樓，並與身著防護衣的員警發生衝突。此一事件引爆各地遍地開花聲援，至少包括上海、北京、武漢、成都、廣州、烏魯木齊等十幾個城市爆發大規模抗議活動。

不過中國的主要媒體如中央電視台等對抗議活動迄今噤聲。

旅美的中國科普作家方舟子27日在推特（Twitter）發布影片，表示「秋後算帳開始：烏魯木齊警察出動。大肆抓捕參加抗議、傳播火災視頻的人」。

影片中一名著全套白色防護服的「大白」到民眾家中質問是否為微信帳號本人，確認後說「等會跟我走一趟」，民眾立刻說不去，並拍照存證，「大白」竟進一步動手搶手機。

另一組警方也是直接到民眾家中出示傳喚證，指控民眾擾亂秩序，其它畫面充斥著大白出手壓制，甚至在大雪夜晚中強行帶走民眾，網友表示，「大雪比不上心裡的寒」。

影片已超過80萬人觀看，網友怒斥「沒有法制、民主、自由」、「秋後算帳，只會加速」、「邪惡的政權總有一天會付出代價」。

烏魯木齊民眾25日發動抗議後，當局隨即決定嚴懲，新疆日報報導，自治區黨委書記馬興瑞26日主持會議，強調要札實做好防疫期間維護穩定工作，依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序，並以牢獄之災威脅百姓。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111128