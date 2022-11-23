中國因防疫封路救火難 阻消防車馳援釀次生災害

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（中央社台北23日電）中國硬拚清零動輒下令封城，以致急著趕赴火場的消防車，被防疫封路的鐵皮圍籬卡在途中，還得找人先拆掉阻礙車輛通行的路障而延誤搶救時機，迫使等不到消防車馳援的高樓層住戶一躍而下。

綜合中國媒體報導，位於山西太原市的江陽化工廠與位於河南安陽市文峰區的凱信達商貿有限公司，21日分別因不明原因的爆炸及員工違規操作電銲而發生大火。

據網友上傳推特的現場畫面，化工廠爆炸起火後，驚現直竄天際的黑色蕈狀雲十分駭人，又因爆炸威力強，震碎附近住戶的天花板與窗戶，嚇得民眾倉皇奪門而出。

有關單位獲報後雖調派消防車趕赴現場馳援，卻因遭遇防疫封路的鐵皮圍籬而卡在半路進退不得，還得找人先鋸斷路障而延誤救援時機，助長火勢蔓延。

江陽化工廠是隸屬中國兵器工業集團公司的國家重點保軍企業，號稱解放軍的「骨幹軍工廠」，因此事發至今，官方遲未公布具體傷亡。

至於因人為電銲疏失導致凱信達商貿慘遭烈焰吞噬，估計至少造成38人死亡，2人輕傷，2人下落不明。

網友上傳推特的畫面與圖說顯示，同樣因為封路耽誤搶救時機，以致熊熊烈火如野火燎原一發不可收拾，歷時7小時才撲滅。

中國因防疫封城造成救火難而衍生的遺憾，還包括住在高樓層公寓的民眾被迫跳樓。

據網友上傳推特的畫面，重慶市的社區物業樓管以釘錘封死住戶大門以貫徹防疫清零，8日凌晨當地一棟高層住宅發生火災，因全面封控又火勢迅速竄燒，逃生難的住戶無奈開窗一躍而下，目擊者無不驚聲尖叫。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111123

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