中國疫情飆 專家：病毒不殺人應防止恐懼殺人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中國政府近期發布優化防控20條，各地剛開始執行就因疫情飆再緊縮防控，香港病毒 專家金冬雁指出，病毒致死率比季節性流感還要低，病毒不殺人，重要的是防止「恐懼殺人」。

德國之聲22日刊出香港大學醫學院病毒學家金冬雁專訪，探討中國因堅持動態清零造成的防疫亂象。

中國11月11日發布改善優化防疫的20條措施，有些城市放鬆一些防控措施，但在感染人數上漲後馬上又收緊，金冬雁表示，這種情況在中國很常見，所謂「一抓就死，一放就亂」。20條是一些大方針，提供了更多可執行性，但這些措施還是需要再不斷改善。

但金冬雁強調，但中國現在的措施基本上並不是要真的放開，「不是要取消動態清零」，而是把已經證明無效的一些措施刪掉。現在提出的一些措施將來也是要進行修正的，還要繼續修正。

由於中國堅持動態清零，地方政府過度防疫，導致民眾對病毒有很大的恐慌，對此金冬雁說明，Omicron變異株病毒的致死率比季節性流感還要低。

他說，且中國大部分人都打了疫苗，從香港2022年截至現在的數據來看，如果一針疫苗都沒打，死亡率是2.32%，算是比較高的，而千分之一的死亡率基本上就是季節流感的水準。就是說打了3針科興疫苗的死亡率基本就和流感死亡率一樣。

他說，每年都有季節性流感，但季節性流感不會記錄為流感死亡。有人把死亡數字誇大到無限大，然後告訴中國的老百姓和中國領導人，說Omicron造成的死亡比Delta變異株還要多，這完全是一派胡言。

金冬雁表示：「這些人不知道到底是學術水準非常差，還是在胡說八道。他們到底是不是在故意騙人！中國領導人都被他們騙了，所以恐懼得不得了。全世界沒有一個地方是這樣子的。像鄭州，像富士康這樣的情況在全世界都不會發生。這樣的情況讓全世界人都看不起。」

此外，中國廣建方艙醫院，把染疫者和密接者都拉到方艙集中隔離，但許多方艙條件很差，金冬雁說，造成很多人都害怕被拉到方艙。「很多人其實不需要治療，他們需要的是心理醫生，心理上的治療。如果處理不好，就會變成病毒不殺人，恐懼殺人。是人為搞的」。

此外，金冬雁說明香港多測抗原的經驗，認為抗原有價格便宜，產出結果時間短的好處，而且抗原檢測陽性和傳染性的相關性，要比核酸檢測陽性結果和傳染性的相關性好得多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，核酸檢測呈陽性的人很多沒傳染性。很簡單一個例子，香港特首李家超回到香港後核酸檢測陽性，但他前幾天見各國領導人抗原檢測是陰性，就說明他基本沒有傳染性，要不然的話這些領導人都被他傳染了。

金冬雁認為，從病毒來說，目前病死率和重症率都這麼低，不可能造成醫療資源的擠兌，不可能出現他們所描繪的像人間地獄的情況。重要的解決老百姓正確的認識。發生醫療資源的擠兌不是因為病毒，而是人禍，是人們的認識造成的，並不是因為病毒本身厲害得可以殺死這麼多人。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111123