優化防疫20條引混亂 中國各地邊走邊看

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（中央社記者邱國強北京23日電）在民間對「動態清零」情緒悶壓多時後，中國官方推出了優化防疫20條，措施略有鬆綁，卻引來了混亂。加上疫情上升及部分民眾習慣了清零的高壓作法，讓各地防疫只能邊走邊看。

同時，中國民眾對「動態清零」的態度分歧，也在這20條新措施發布充分凸顯。外界赫然發現，原來中國內部支持「動態清零」嚴格執行的民眾，不在少數。也讓一些地方政府有了「邊看邊走」但「寧嚴勿鬆」的心理。

其中最受矚目的河北省會石家莊市，在中國官方11日正式公布優化防疫20條後，立即關閉全市免費核酸檢測站，並解除小區的封控，商鋪也重新開門，公共場所也不再查驗核酸陰性證明，馬上成為全國焦點。但「率先躺平」、「中國第1個病毒共存試點城市」的聯想與質疑，隨之而來。

石家莊這個彎轉得太快，不少當地民眾的腦筋卻沒法轉得這麼快，於是陷入另一種恐慌：不是恐慌小區乃至於全城被封，而是恐慌「自己可能染疫」。這導致石家莊在不封城的情況下，路上人車反而也幾近絕跡。

此外，石家莊防疫措施放開後配套措施未盡完善，民眾抱怨不已，加上放開後染疫人數上升，部分民眾紛紛發出「恢復核酸站」、「我們要核酸」的呼聲。20日深夜，石家莊市政府便宣布全市靜默5天，且恢復全民核酸檢測。

石家莊為期僅1週的防疫放開措施草草結束，引起中國各界議論。網路傳出，這是國務院派員到石家莊「批評糾正」防疫作法所致，還傳出當地高官可能要為此下台負責，讓反對「動態清零」民眾搖頭嘆息。而石家莊的失敗，更成為其他地方政府眼中的前車之鑑。

像是對疫情嚴防死守得最徹底、先前因浮濫「彈窗」而遭詬病的首都北京，在20條實施後的確對「彈窗」有所收斂，一開始也不再像過去般動輒封控小區。但在疫情快速升溫，單日染疫人數直衝全國第3後，部分地區嚴格封控的舊習又開始顯現。

位在北京市南郊的大興區，在全市各行政區的疫情相對較輕。但當地一處無人染疫的社區居委會今早仍貼出公告，通知居民「非緊急必要不出小區」，單位「非必要不到崗（到單位上班）」。還要求居民減少出行，盡量不要出大興區和北京經濟技術開發區，「有可能出去後進不來」；同時宣布不讓非大興區居民進入小區。

這一作法，使當地居民除了仍可訂購外送餐點，以及可在小區的公共空間走動外，不得隨意外出，算是較軟性的封控措施。但即使如此，這一作法讓小區內眾多的上班族只能在家遠距上班，仍然帶來不便。

至於疫情更嚴重的重慶市，採取的是被認為最取巧的方式應付20條。就在20條實施的第2天，重慶市突然在未公開發布通知的情況下，全市進入靜默狀態，所有人在小區內甚至家中隔離，並不符合20條的規定。但面對外界質疑及媒體詢問，重慶市官方卻聲稱，是小區居民自行決定靜默，引起外界更多的質疑與訕笑。

主管防疫工作的中國國務院副總理孫春蘭，21日前往重慶視察防疫工作時強調，要堅定不移堅持「動態清零」總方針，「堅持第9版、落實20條」，刻不容緩採取堅決果斷措施。對判定的密接人員要及時管控，「快檢、快轉、快隔、快解」。

在外界看來，孫春蘭的指示既強調了堅持「動態清零」，又強調了落實優化防疫20條及「堅決果斷」，對密接人員要「及時管控，快檢、快轉、快隔、快解」。感覺上，這番話似乎仍是傾向嚴格封控，但話又沒有說死，讓各地既要持續揣摩20條的精神，又要心領神會中央大員話中的意涵。

地方政府邊走邊看邊揣摩，廣大中國民眾對防疫的想法也頗為分歧。

與外界認知不同的是，為數不少的中國民眾，相信了官方近3年來的宣傳，對COVID-19病毒、特別是目前流行的Omicron變種病毒有超出常識的恐懼，更對境外「與病毒共存」的方針強烈質疑。同時，中國民間對曾染疫者給予的不友善甚至歧視待遇，更讓他們仍願支持強硬的「動態清零」手段。

香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）日前表示，中國民眾對20條產生擔憂，是因為二、三線城市缺乏醫院，全國醫院更缺乏加護病房，加上社會免疫屏障低及國產疫苗效力不高。加上疫情正升溫及上述的宣傳影響，才會產生這種心理。但事實上，Omicron已經不像官方先前宣傳的那樣了。

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高敬文直指，，中國政府「在管控方面是專家」，但制訂「退場政策」經驗較少，「這就是問題」。未來一旦鬆綁，對中國政府而言是危險的。因為，如果各地社會對鬆綁不滿意，將要承擔後果。

在官方「既要防疫、又要發展」、「既不能層層加碼，又不能隨意減碼」的「既要又要」下，準確拿捏政策收放，成為中國各個地方政府的難題。套句鄧小平的話，只能「摸著石頭過河」，且戰且走，邊走邊看。（編輯：吳柏緯）1111123