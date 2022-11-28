BBC駐上海記者遭中國警察毆打拘押 數小時才獲釋[影]

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BBC記者勞倫斯27日在上海採訪抗議活動時，遭中國警方襲擊逮捕，數小時後才被釋放。（圖取自twitter.com/TGTM_Official）

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天表示，中國警方襲擊並逮捕一名在上海採訪抗議活動的BBC記者，而且數小時後才放人。

路透社報導，BBC發言人在聲明中說：「BBC極度關切我們的記者勞倫斯（Ed Lawrence）遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。」

發言人還說：「他被拘押數小時後才獲釋。他被捕時遭到警察拳打腳踢。這是在他以特派記者身分工作時發生。」

BBC表示，對於勞倫斯被拘留的原因，他們還沒有得到可信的解釋。

BBC說：「我們尚未得到中國有關當局官方解釋或道歉，只有後來釋放他的官員聲稱他們逮捕他是為了他好，以防他從人群中感染新型冠狀病毒。」

路透社已聯絡中國駐倫敦大使館尋求置評。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，社群媒體上分享令人震驚的影片顯示，勞倫斯被中國警方強制帶走時，拚命向友人喊「現在快打電話給領事館」。

有推特用戶發文說：「今晚稍早在烏魯木齊中路目擊到一名BBC記者在上海被幾名警察包圍拖在地上。他的友人說他被針對是因為他當時在拍攝抗議活動。」

勞倫斯在推特上最後一則發文寫說：「朋友告訴我，警方已封鎖此區周邊道路，不讓民眾經過。」

法新社報導，數以百計民眾27日在中國多個大城市走上街頭，抗議當局對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的清零政策。報導說，中國罕見公眾對當局流露怒氣。

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷，官方說法是10死9傷。上海市民26日晚間群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，悲傷參雜憤怒，現場數度高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」、「解放新疆」等口號，伴隨現場人數不斷增加，大批警力也趕赴，強力清空現場。

中國多地持續爆發不滿過度防疫的抗議行動，27日在上海、北京、武漢和成都都有規模不等的聚集活動。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111128