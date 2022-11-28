上海烏魯木齊路抗議過後 加設路障見警率增
2022/11/28 16:44（11/28 17:17 更新）
經過連續兩天群聚活動後，28日，上海市烏魯木齊中路兩側沿途可見已經架設藍色路障，長約600公尺。上海26、27日都有人潮聚集，悼念新疆烏魯木齊火災遇難者，並對過度防疫表達不滿。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月28日
（中央社記者李雅雯上海28日電）上海市烏魯木齊中路連續2天發生聚集活動，目前整條馬路兩側都架起了藍色路障；見警率大增，平均每個街口左右兩側各有2名警察，公安車輛穿梭街區中。
烏魯木齊中路、復興西路交叉口到烏魯木齊中路、長樂路交叉口路段長約600公尺，目前沿途兩側都已經架設起藍色路障，僅留部分開口提供民眾穿梭。整個路段街口都可見警察，見警率大增，公安車輛穿梭街區中。
附近店家告訴中央社，這些藍色路障約在今天凌晨完成擺放、架設，不太清楚用意是甚麼。
上海市烏魯木齊中路26日、27日連續兩天發生民眾自發性聚集悼念新疆烏魯木齊火災罹難者活動，後則擴大成為「不要健康碼」、「不要做核酸」等對於清零政策的公開批評；另有民眾現場喊出政治口號，大喊「不自由，毋寧死」。
27日下午有民眾在安福路被警方逮捕，激起群聚民眾不滿，直到傍晚仍不願散去，要求警方「放人」。警方後在烏魯木齊中路、五原路交叉口架起路障，禁止群眾往北側方向移動，僅能放行住戶。
新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷。上海市民26日在烏魯木齊中路聚集哀悼此事故，現場有花束、燭光，警方強力清場；27日仍有民眾再回到烏魯木齊中路。（編輯：張淑伶）1111128
經過連續兩天群聚活動後，上海市烏魯木齊中路兩側沿途可見已經架設藍色路障，長約600公尺，現場見警率也大增，公安車輛穿梭街區。上海26、27日都有人潮聚集，悼念新疆烏魯木齊火災遇難者，並對過度防疫表達不滿。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月28日
28日，上海市烏魯木齊中路兩側沿途可見已經架設藍色路障，長約600公尺，民眾大多只能沿著人行道區域行走。過去兩天此地都有人潮聚集，悼念新疆烏魯木齊火災遇難者，並對過度防疫表達不滿。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月28日
28日，上海市烏魯木齊中路兩側沿途可見已經架設藍色路障，長約600公尺，僅有保留部分開口可供民眾穿梭馬路。過去2天此地都有人潮聚集，悼念新疆烏魯木齊火災遇難者，並對過度防疫表達不滿。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月28日
經過連續兩天群聚抗議活動後，28日，上海市烏魯木齊中路兩側沿途可見已經架設藍色路障，長約600公尺，現場見警率大增，平均每個街口都有安排警力。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月28日
延伸閱讀中國白紙運動謠言滿天飛 網傳A4紙遭禁、加入中華民國紐時：中國反封控示威矛頭指向習近平 稍一不慎就是六四翻版中國長期封控民間抗爭蔓延 上海民眾喊習近平下台[影]BBC駐上海記者遭中國警察毆打拘押 數小時才獲釋[影]
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
白紙運動遍地開花 學者：加速中國防疫政策改變