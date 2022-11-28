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中國爆反封控抗爭 胡錫進：民眾有表達意見權利

2022/11/28 15:56
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（中央社台北28日電）新疆烏魯木齊疑因過度防疫封控釀10死，憤怒情緒蔓延北京等十多個城市掀反封控抗爭。前環球時報總編輯胡錫進指民眾有表達意見權利，但莫被外部力量利用，否則將成為摧毀所有人的洪水。

胡錫進今天在其微博發文表示，民眾有表達意見的權利，而且可能是抱著善良的願望，有表達正當訴求的初衷，但提醒很多事情有它的規律，當大家參與啟動了有些事情之後，它的方向就很可能難由普通參加者繼續掌控，而容易被另外的力量利用甚至劫持，「最終可能變成摧毀我們所有人生活的洪水。

他說，「懇請大家保持清醒」，並稱自己是所謂大V（網路名人） 中為結束大規模封控吶喊最努力的人之一，相信中國防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果。隨著防疫成本越來越高，感染者清零越來越難，「大家期待的調整正在發生和到來」。

胡錫進另籲中國政府在重大問題上堅決走群眾路線，事情越是棘手難辦，越要傾聽民眾呼聲，越要用實際行動保持社會的信心和團結。只要全國真正擰成一股繩，就決不會有邁過不去的坎。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這波不滿COVID-19過度防疫清零措施的抗議潮，從西部新疆的烏魯木齊延燒到東部的上海及南部的廣州，很明顯不是局部的民憤。

報導指出，這是1989年六四天安門事件以來中國遇到的最大抗議潮，可能意味中國領導人習近平清零抗疫希望告終。紐約時報則認為，示威矛頭指向習近平與清零防疫政策，稍一不慎就是六四翻版。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111128

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