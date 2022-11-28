白紙運動遍地開花 學者：加速中國防疫政策改變

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（中央社記者吳柏緯台北28日電）烏魯木齊的大火燒出了中國民眾對於過度防疫的不滿，進而使各地接續掀起大規模抗議，甚至出現政治訴求。學者認為火已點燃，白紙運動造成的壓力會迫使中國加快放寬防疫措施。

不滿中國長達近3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過度防疫清零措施的抗議浪潮，從西部新疆的烏魯木齊延燒到東部的上海及南部的廣州，不單單只是局部的民憤。

這場被稱為六四天安門後中國遇到的最大抗議行動，不但引發國際關注，也觸動中共高層的敏感神經，特別是中共總書記習近平剛進入第3任期，會採取什麼樣的行動，成各方焦點。

「中共20大後的兩岸暨港澳關係前瞻座談會」今天上午舉行，與會學者分析白紙運動的成因，以及後續可能發展。

淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南指出，從過去的經驗來說，如果鎮壓成本較低的話，中共就會採取鎮壓，鎮壓成本較高的話就會採取妥協。

他表示，雖然北京已陸續宣布放寬了部分防疫措施，然而在地方執行時仍層層加碼，造成民眾的不滿。與此同時，台灣的選舉可能也有一些影響，因為在防疫階段台灣仍能大規模選舉以及生活正常化，對大陸來說，在宣傳層面會造成副作用。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒觀察，白紙運動與六四的不同在於六四有明顯的「政治主軸與訴求」，白紙運動則是涉及民生，顯示「對於生活的不滿」，而這樣的情形對於中共來說是相對好解決的，只要在政策上做出一些調整就可以看到成果。

他也強調，雖然是相對好解決的情形，但實際執行也不會那麼容易，因為中共在這之前已經把「清零政策」講死。

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對於中國各地爆發白紙運動，蔡文軒坦言一開始難以相信，這也代表原本中國的社會維穩機制「超載」。不過他也提到，目前仍然是各地各自行動，尚沒有跡象或證據顯示發生全國串聯。

洪耀南說，這把火已經燒起來，接下來就要關注中共中央的態度，根據之前宣布的優化防疫政策，中國整體應該是朝放鬆的方向前進，而白紙運動應該會加速鬆綁的進度。（編輯：張淑伶）1111128